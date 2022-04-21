马克龙和勒庞在电视辩论中激烈交锋

（早报讯）寻求连任的法国总统马克龙星期三（4月20日）与极右翼候选人勒庞展开一场激烈的电视辩论。马克龙指责对手勒庞曾在2017年的竞选中依赖俄罗斯银行的贷款，勒庞则反击，法国人民在马克龙任期内变得更加贫穷。

法国总统选举星期天（24日）举行，马克龙在辩论中指责勒庞在俄罗斯银行向她的政党提供的一笔贷款问题上，受制于俄罗斯总统普京。马克龙还指责勒庞怀有将法国拉出欧盟的强烈意愿，但她反击说，她承诺将把钱放回数百万法国人的口袋里。勒庞指，在马克龙五年的总统任期内，人民变得更加贫穷。

这场辩论也是这次竞选中的唯一一次，两名候选人一直向对方说“不要打断我”，并指责对方不能胜任领导法国的工作。

对于在选民调查中以56%比44%支持率落后于马克龙的勒庞来说，这次辩论是一个说服选民的机会，让选民看到她有资格成为总统，并且不应该害怕看到极右派掌权。为BFM电视频道进行的一项快速民意调查显示，59%的受访者认为马克龙在两人中更有说服力，至于这将如何转化为星期天的投票意向尚不明。

马克龙最强烈的攻击是指勒庞所属的国民联盟通过一家俄罗斯银行为2017年的竞选活动贷款。马克龙告诉勒庞：“你依赖俄罗斯的力量，你依赖普京先生。”

他还说，勒庞的政策立场包括一个“不敢说出名字的项目”，即让法国退出欧盟。

勒庞驳斥了想要离开欧盟和因俄罗斯银行贷款而必须在政治上做出妥协的指控。她说：“我是一个完全自由和独立的女性。”

两名候选人不断指责对方没有回应选民的真正关切，勒庞说，在现实生活中，她的建议将比她的对手更能改善选民的处境。

两名候选人都认为对方的竞选计划不切实际，但双方都没有以压倒性的言论在这场辩论中获得胜利，因此目前尚不清楚这场辩论对选举结果有什么影响。