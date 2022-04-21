特斯拉业绩创纪录 未来重点机器人驾驶和人形机器人擎天柱

（早报讯）特斯拉（Tesla）周三（4月20日）在股市收市后公布了另一个创纪录的季度业绩。尽管全球供应链中断让其他电动汽车公司无法如常运作，但是特斯拉却能在这样的环境脱颖而出，销售额和盈利双双都超越了华尔街分析师的预测。

这个出色的业绩发布后，带动特斯拉股价在盘后上涨5.57％或54.40美元，再次回到千元水平以上，报1031.60美元。

在与投资者举行的业绩电话会议上，首席执行官马斯克（Elon Musk）专注于分享特斯拉的一些在高科技方面的努力，以及非常具有“未来感的”项目，例如：他承诺在两年内推出一款新的“专用机器人的出租车”。但是对于他的430亿美元的推特（Twitter）收购行动，他却三缄其口，一反常态的沉默。

特斯拉的业绩报告显示，该公司今年第一季度盈利是32亿美元，每股盈利是2.86美元；去年同期的盈利是4.38亿美元，相等于每股0.39美元。如果计算一次性项目在内，该季度调整后的每股盈利则是3.22美元。

特斯拉在业绩报告中说，因为电动汽车的平均价格上涨，汽车销量也跟着增加，营业额也从一年前的103亿9000万美元，增长了81％至186亿美元。

这个业绩与FactSet搜集的华尔街分析师预测相比都显得非常突出；分析师之前的预测是每股盈利2.26美元，营业额则是178亿5000万美元。

马斯克在发布会上说：“就未来而言，我从未像现在这样乐观和兴奋过。我们显然不是受需求限制的，我们是受产量限制的，非常受产量限制的。”

马斯克也重申，特斯拉正在开发一款新电动车。这将是一款“专用机器人的出租车”，它将“高度优先考虑自动驾驶”，没有方向盘或踏板的汽车，而且还设有“许多其他创新功能。”

马斯克说，乘坐自动驾驶出租车每英里将比普通汽车便宜得多，而且“比公交车票、补贴的公交车票或补贴的地铁票还要便宜”。

特斯拉将在2024年实现生产“专用机器人的出租车”的计划。虽然马斯克拒绝透露有关自动驾驶出租车的更多细节，但是他表示特斯拉可能会在明年举办一场活动来突出这款新车。至于特斯拉的电动卡车Cyber​​truck则有望在2023年上市。

除了电动汽车以外，马斯克也说，人们似乎忽略了特斯拉的人形机器人（Humanoid Robot）擎天柱（Optimus）。他说：“擎天柱的价值将超越特斯拉的电动汽车和全自动驾驶汽车业务。这是我坚信的。”

特斯拉业绩报告也针对供应链问题，承认最近“成倍”增长的原材料价格成本继续给业务施压。由于供应链成为主要限制因素，特斯拉属下的工厂“连续几个季度都低于产能，这种情况可能会持续到今年底”。

特斯拉在上海的工厂前阵子因冠病疫情暂时关闭。不过最近已经重新开始了有限的生产。

特斯拉股价在过去12个月中上涨了31.32％，于隔夜闭市报977.20美元。而标准与普尔500指数在同个时候则上涨了6.85％，隔夜闭市报4459.45点。