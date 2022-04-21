美司法部将对推翻公共交通“口罩令”裁决提上诉

（早报讯）美国司法部将就此前推翻公共交通系统“口罩令”的裁决提出上诉。

美司法部一名发言人周三（4月20日）在社交媒体发布声明说，司法部已提交上诉通知书，原因是美国疾病控制和预防中心（美疾控中心）认为在公共交通系统实施“口罩令”对于保护公众健康仍是必要的。

美疾控中心当天较早时发布声明说，该机构认为公共交通系统“口罩令”是一项合法指令，完全在其保护公众健康法律权限内，人们应继续在使用公共交通系统时戴口罩。

美国佛罗里达中区联邦地区法院一名法官18日作出一项裁决，推翻由美疾控中心发布、在公共交通系统实施的“口罩令”，认为发布“口罩令”超出美疾控中心职权。美国一些航空和铁路公司随后宣布不再强制要求乘客戴口罩。

美疾控中心13日发布声明说，鉴于目前冠状病毒奥密克戎亚型变异毒株BA.2在美国快速传播并导致疫情反弹，在公共交通系统实施的“口罩令”将延长至5月3日。

根据“口罩令”内容，乘客无论是否接种过冠病疫苗，在美国境内或进出美国搭乘公共交通工具时必须戴口罩；在公交枢纽室内也必须戴口罩。

美疾控中心此前说，目前正密切监控BA.2亚型毒株的传播状况，该毒株感染病例已占美国近日新增病例的85%以上。

自4月初以来，美国7日平均日增冠病确诊病例数持续上升。据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，截至20日晚间，美国累计冠病确诊病例数超过8080万起，累计死亡病例数超过99万起。