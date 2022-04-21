被指收取刘特佐100万令吉 马国上诉庭法官报警

（早报讯）马来西亚上诉庭法官纳兹兰昨天（4月20日）遭博客指责收取通缉犯刘特佐100万令吉（约32万新元）并接受调查后，今天（4月21日）已经向警方报案并希望当局能彻查此事。纳兹兰去年7月裁定前首相纳吉挪用SRC国际公司4200万令吉资金案罪名成立而名动一时。

极具争议性的博客拉惹柏特拉昨天在自己经营的网媒“今日大马”，发布题为“法官纳兹兰因个人户头中无法解释的100万令吉而被调查”的文章。他指纳兹兰收取刘特佐103万6127令吉“服务费”，并主张政府应该以贪污罪名逮捕纳兹兰。不过，拉惹柏特拉并未说明纳兹兰为刘特佐提供什么服务，也没有指明哪个机构正在调查纳兹兰。

联邦法院首席主簿官办公室今天发布声明表示，纳兹兰已经针对上述文章向警方报案并否认相关指控。声明说，相关文章也企图影响司法公正。声明指出，纳兹兰报案能让警方援引“刑事法典”第500（诽谤）条文，以及“1998年通讯及多媒体法令”第233（不当使用互联网）条文调查此案。

首席主簿官办公室希望警方立即调查此案，以维护民众对司法体系的信任，并确保司法工作顺利进行。“首席主簿官办公室严正看待此指控及类似评论，并提醒社会大众，指控司法机构并试图干扰审理中的案件已经抵触相关条例。”