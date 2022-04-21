周四美市盘前上升 重点谈美国消费品巨头宝洁

今天美国股市重点：

（早报讯）●美国华尔街投资者都在等待联储局主席鲍威尔今晚（4月21日）就世界经济发表谈话，以及美国主要挂牌公司陆续发布的业绩报告。

●美国华尔街股指期货今晚盘前偏高，科技股领涨。到7时截稿，标准与普尔500指数期货起36.30点或0.82％，报4495.80点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则起163.70点或1.17％，报14162.20点；道琼斯指数期货显著起223.00点，报35383.80点。

●今天发布季度业绩的包括：施乐（Xerox）、拉斯维加斯金沙（Las Vegas Sands）、（Blackstone）、黑石（Blackstone）和美国航空（American Airlines）。

●网飞（Netflix）的订户十年来首次下跌，导致这家流媒体巨头股价隔夜猛挫，连带拖累其他高增长股票一起下跌。市场投资者担心，网飞面临的后冠病疫情市况，将会是其他类似公司的写照。

●标准与普尔500指数隔夜微跌2.76点，闭市报4459.45点。重量级的道琼斯指数则起249.59点，闭市报35160.79点。纳斯达克100指数则下跌1.49％或211.73点，以13998.53点收市。

●美国股市隔夜交易继续保持淡静，交易所的总成交量只有108亿5000万股，比过去20天的116亿1000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●特斯拉（Tesla）隔夜（周三）在股市收市后，公布了另一个创纪录的季度业绩。尽管全球供应链中断让其他电动汽车公司无法如常运作，但是特斯拉却能在这样的环境脱颖而出，销售额和盈利双双都超越了华尔街分析师的预测。该股今晚盘前起72.80美元，截稿时报1050.00美元。

●航空公司股票在今晚盘前交易中飙升，联合航空（UAL）上涨超过7％，美国航空（AAL）则上涨近6％。联合航空刚发布的业绩显示，季度每股亏损是4.24美元。相比之下，一年前每股亏损是7.50美元。

●加密货币相关的股票也在今晚盘前交易中反弹。Bit Digital和Riot Blockchain均上涨约3％，Marathon Digital和Coinbase则涨超过2％。

●美国消费品巨头宝洁（Procter & Gamble）隔夜发布了比预期还要好的业绩，支持该股隔夜上涨。今天下文我们就来看看宝洁业绩报告。该股今晚盘前微跌0.21美元，截稿时报163.44美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、美国航空（American Airlines）、英伟达（NVIDIA）、推特（Twitter）和网飞（Netflix）。除了网飞和推特股价下跌之外，截稿时，其他三只活跃股的股价都上升。

宝洁股价在过去12个月中上涨了19.58％，而标准与普尔500指数在同个时候则上涨了6.85％。（路透社）

宝洁公司（Procter & Gamble）

（纽约证券交易所代码：PG）

从宝宝纸尿裤、洗衣剂、洗碗剂、牙膏到吉列剃须刀等家庭必需品，美国消费品巨头宝洁（Procter & Gamble）的产品几乎渗透每家每户，投资者对它应该非常熟悉。

这个消费品巨头周三隔夜（20日）发布了本财年的第三季度业绩报告，而且业绩表现还比预期的还好，支持它的股票上涨2.66％，闭市报163.65美元。

让我们先从公司调整后的每股盈利1.33美元开始。这个数字对该股价是个好消息。因为它不但超越了华尔街一般分析师预测的每股1.29美元，也同比增长了6％。这对如此庞大的消费品公司来说是非常可观的。

宝洁公司这个季度的营业额则是194亿美元，比分析师估计的187亿3000万美元也来得多，比去年同期报告的181亿美元增长了7％。

宝洁业绩报告中另一个有趣的数字是，公司的有机产品销售额增长了10％。这也是该公司在过去20年以来，有机销售额取得的最大销售额增幅，在一定程度上也反映出消费者的口味习惯的改变。

宝洁隔夜也对接下来的业绩表现做出预测。该公司表示，它现在的目标是在整个2022财政年度，实现3％的每股盈利增长率。该公司原本的预测是3％至6％，而隔夜的预测已经倾向之前预测的低端了。

宝洁总裁兼首席执行官默勒（Jon Moeller）将此归咎于“成本增加和外汇挑战”。

默勒说：“尽管成本逆风不断加强，但我们有季度销售增长强劲的支持，因此取得连续盈利增长的成绩。这让我们能够提高本财年的营业额增长预测，并维持我们对每股盈利预测。”

宝洁股价在过去12个月中上涨了19.58％，而标准与普尔500指数在同个时候则上涨了6.85％。

在Tipranks的14名分析师当中，有九名给予该股“买入”的评级，另外五名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是169.38美元。