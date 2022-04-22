白宫顾问建议降低中国商品关税以抑制通胀

（早报讯）美国白宫一名顾问建议降低对中国一系列非战略性商品包括自行车和服装的关税，以协助抑制通胀问题。

路透社报道，美国副国家安全顾问辛格周四（4月21日）在布雷顿森林体系委员会举办的一场活动中说，前总统特朗普任内对中国加征的这些关税，或给现任政府提供了一些谈判筹码，但这些关税无助于实现美国的战略性目标，更何况中国也采取了类似的非战略性报复性关税作为还击。

辛格举例说：“对于那些不涉及这些目标的产品类别，实施关税的理由并不多。为什么我们要对自行车、服装或内衣裤征收关税呢？”

他说：“所以这是个机会，在我们面临通胀高企、中国自身存在非常严重的供应链问题的时刻……或许我们可以在这方面做点什么。”

美国贸易代表戴琪此前已重启一项排除程序，可能会降低对部分中国商品的关税，但至今尚未取消对价值数千亿美元的中国商品征收的关税。

通货膨胀是美国总统拜登当前面对的棘手问题之一。在能源、食品和其他主食成本节节上升之际，他的支持率正在持续下降。拜登所属的民主党将在11月中期选举中面临失去国会多数地位的严重风险。

布雷顿森林体系委员会（Bretton Woods Committee）是一个总部位于美国华盛顿的无党派非盈利组织，由美国财政部部长和副部长在1983年创立，主要目的是促进全球对于布雷顿森林体系三大机构——国际货币基金组织（IMF）、世界银行、世界贸易组织（WTO）——的支持和帮助，同时独立监督这些机构的运营。