文在寅金正恩互致亲笔信 盼重启对话改善关系

（早报讯）韩朝领导人互致亲笔信，双方一致认为，只要共同努力，韩朝关系能得到改善和发展。在朝鲜频频发射导弹之际，文在寅和金正恩互相通信，罕见释放和缓气氛。

朝中社周五（4月22日）报道，韩国总统文在寅于周三向金正恩致亲笔信，金正恩于周四回信。另据韩联社，韩国青瓦台发言人说，文在寅和金正恩在信中分别提到对话重启和关系发展。

文在寅在信中说，他对韩朝对话未能取得更大进展深感遗憾。韩朝应当通过对话打破对立局面，并希望朝美对话早日重启。

文在寅还说，如何重启韩朝对话将成为下一届韩国政府的课题，期待金正恩为韩半岛和平的大义积极同韩方进行对话。韩朝《板门店宣言》《九一九平壤共同宣言》必须成为韩朝统一的基石。

金正恩在复函中写道，虽然未能实现心中所愿，但朝韩发表了历史性的协议和宣言，这是无法磨灭的成果。朝韩若基于迄今付出的努力继续倾注心血，双方关系定能取得发展。

金正恩也高度评价文在寅为民族大义尽心竭力直到任期最后一刻，称非常尊敬文在寅。

朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正2018年2月访问青瓦台，转交金正恩的亲笔信，并邀请文在寅访问平壤。韩朝领导人以此为开端多次互致亲笔信。

2019年朝美领导人河内会谈无果而终，2020年6月朝鲜单方面切断通信线路，但是韩朝领导人仍有书信往来，保持沟通。

朝鲜今年以来已进行了十多次武器试验，最近的一次是在上周六，试射了新型战术制导武器，韩朝局势持续升温。