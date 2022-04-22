大卫·艾登堡获“地球卫士”终身成就奖

（早报讯）联合国环境规划署宣布，授予大卫·艾登堡“地球卫士奖”奖项——“终身成就奖”，以表彰他在研究、记录、倡导大自然的保护和修复方面所做出的杰出贡献。

新华社报道，联合国环境规划署执行主任安诺生周四（4月21日）说，大卫·艾登堡（Sir David Frederick Attenborough）致力于记录人与自然的“爱与共生”关系，并将这一美好的关系广泛传播至世界每个角落。他的杰出工作将持续激励各个年龄段的人们关爱自然。

大卫·艾登堡1926年出生于英国伦敦，1947年毕业于剑桥大学，是知名纪录片制片人。他最为人熟悉的作品包括他领衔制作的多部纪录片，如《活力星球》《生命的进化》《我们的蓝色星球》等。

此外，他还通过倡导保护和修复生物多样性、向可再生能源过渡、减缓气候变化，助力实现多个可持续发展目标。

大卫·艾登堡在接受该奖项时说，过去人们在环保方面取得的成就表明，改变是可能的。

“世界必须团结起来。我们面临的危机无法凭借一国之力来解决。我们深知眼前的问题都有哪些，我们也知道如何解决这些问题。我们缺乏的只是统一的行动。”

“地球卫士奖”每年颁发一次，是联合国最高级别的环保荣誉，表彰对环保产生重要影响的个人、团体和组织。