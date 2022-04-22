Netflix股价继续下挫 市值跌破1000亿美元大关

（早报讯）媒体视频领导者网飞（Netflix）股价隔夜在纳斯达克交易所继续下跌，跌幅达3.5％。这一跌也让该股跌破1000亿美元市值，也是自2018年1月以来的最低点。

网飞是在两天前发布季度业绩时，透露它的订户十年来首次下降，导致网飞股价在当天晚上盘前就猛挫超过27％，市值瞬间蒸发约400亿美元。

不仅如此，也是投资基金管理人的亿万富翁阿克曼（William Ackman），也在当天决定清算属下基金的网飞股票。根据阿克曼发给基金投资者的信件，阿克曼表示基金拥有11亿美元的网飞股票。这位亿万富翁在信中写道，网飞的未来太不确定了，因此他无法说服自己继续保留这项投资。

阿克曼是在本周三（4月20日）出售了网飞的股份。据彭博社报道，以本周三的收盘价为标准，阿克曼的Pershing Square Capital Management管理基金售出的网飞310万股，总共蒙受了4.35亿美元亏损。

阿克曼是在今年1月26日宣布，他在四个交易日内陆续增持了网飞的股份，使他瞬间成为该公司的前20大股东。当时他大量买进网飞的理由，是该股“估值有吸引力”。没想到短短的不到三个月里，该股竟然会因为订户人数下降而猛跌。

阿克曼在信中说：“虽然我们高度重视网飞的管理层和他们建立的卓越公司，但是该公司的现有业务模式有着巨大经营杠杆（Operating Leverage），再加上该公司未来用户增长的变化，这些因素都显著影响我们对该股内在价值的评估。在我们最初的分析中，我们当时对公司的长期增长的预测，使我们认为这种经营杠杆是有利的。”

网飞股价隔夜下跌了7.97美元或3.52％，闭市报218.22美元。该股交易活跃，全场共有5350万1603股转手，比一年平均1039万股多出将近四倍。