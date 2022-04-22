菲选举 网传影射副总统女儿色情视频

（早报讯）菲律宾现任副总统罗布雷多正在忙于总统选举的竞选活动，她的女儿近日却被在网上散播的一些色情视频所影射，已寻求国家调查局协助调查，以便将造谣者绳之以法。

《菲律宾每日询问者报》报道，罗布雷多阵营周四（4月21日）发表声明说，罗布雷多的女儿艾卡·罗布雷多（Aika Robredo）4月18日通过律师写信给国家调查局属下的网络犯罪部门，要求他们调查有关视频是否涉及网络犯罪以及违反特别刑法和修订版的散播视频刑法。

信中说：“过去几天，上载到各种博客、色情网站和社交媒体平台的这些视频和帖子突然激增，散播者意图误导公众，使公众以为出现在色情视频或照片中的人是我们的当事人。”

信中还说，有关视频和照片以“罗布雷多”的姓氏吸引更多人点击进去，以此方式来羞辱艾卡·罗布雷多，使她蒙受污名和霸凌。

罗布雷多是本次菲律宾总统选举的唯一一位女性总统候选人，民调显示她的支持率仅落后于菲律宾前独裁者马可斯的儿子小马可斯。虽然小马可斯的支持率一直遥遥领先，但罗布雷多近日的选情升温，获多名官员、女性和宗教团体的支持。受访学者认为，如果这股势头能够持续，罗布雷多或有机会翻盘。

菲律宾将在5月9日举行全国和地方选举，将选出新一届总统、副总统、国会议员、地方行政长官和议员等。

现任总统杜特尔特的任期将在6月到期。依照菲律宾宪法，总统任期为六年，不得连任。