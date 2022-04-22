马斯克收购推特的融资计划公开 投资者显得较安心

（早报讯）亿万富豪马斯克（Elon Musk）在呈交给美国证券交易委员会（SEC）修改后的13D表格中，披露了他收购推特（Twitter）的融资细节，让推特再次成为隔夜市场投资者关注的焦点之一。

马斯克在该文件中表示，他愿意提供总额达465亿美元的债务和股权融资来收购推特。马斯克也已经获得摩根士丹利（Morgan Stanley）和其他金融公司的支持，以便为推特股票收购行动提供资金。

马斯克目前拥有该社交媒体平台9.1％的股份。此外，马斯克持有的推特股权与他之前提交的13D文件相比没有变化，显示在这段期间他并没有买进或卖出任何股份。

根据13D表格，在这465亿美元的融资当中，马斯克愿意自己承担其中的210亿美元。摩根士丹利和其他公司则表示愿意提供125亿美元的贷款。这个贷款将以马斯克的特斯拉（Tesla）股票的部分所有权作为贷款保证金。

另外，剩余的130亿美元将来自摩根士丹利和其他公司的债务融资，包括5亿美元的周转贷款（Revolver）、65亿美元的定期贷款、30亿美元的担保过渡性贷款（Bridge Loan）和30亿美元的无担保过渡性贷款。

所谓的过渡性贷款是通常都有抵押品（例如：房地产）支持的短期贷款。在“个人或公司获得永久融资或解除现有义务”之前，这些贷款将在过渡时期给予支持。而且马斯克另外呈交的13F表格显示，他已经“准备立即开始相关协商”了。

此外，该表格还披露，推特目前尚未对马斯克最初的提议做出回应。因此，马斯克正在“探索是否开始全面收购所有流通股的普通股”。这类全面收购是向公司股东直接买进普通股，而且不需要董事会的批准。

值得注意的是，马斯克新的一轮表格呈报显示，马斯克对收购推特是有决心的。这也排除了市场一些投资者猜测马斯克会抛售他的推特股票，直接收割快速赚取盈利的说法。

推特发言人说：“我们收到了马斯克更新的、不具约束力的提案。这个提案提供更多信息，以及有关潜在融资的新信息。正如之前所说，我们会直接与马斯克沟通。董事会致力于进行仔细、全面和深思熟虑的审查，以确定这是符合公司和所有股东最佳利益的行动方案。”

推特股价隔夜微升0.36美元或0.77％，闭市报47.08美元。目前，推特似乎处在一个走势不确定的阶段，但是该股价格的上限预料会逐渐接近马斯克的54.20美元公开收购价。