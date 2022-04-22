周五美市盘前走势偏低 重点谈股息王药剂厂商雅培

今天重点：

●美国股市投资者评估了联储局主席鲍威尔隔夜的谈话，认为该局将采取更快的速度收紧货币政策。

●华尔街美国股市股指期货在今晚（4月22日）小幅走低。7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌12.30点或0.28％，报4381.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则退低29.90点或0.22％，报13690.60点；道琼斯指数期货下跌112.90点，报34679.90点。

●今晚发布季度业绩公司的包括：Verizon、Schlumberger、美国运通（American Express）和金佰利（Kimberly-Clark）。这些公司都是在开盘前发布业绩的。

●投资者因为鲍威尔隔夜做出进一步的暗示，而大多都感觉今年将大幅加息，导致股市隔夜（周四）收低，科技股领跌。标准与普尔500指数隔夜下跌65.79点，闭市报4393.66点。重量级的道琼斯指数则退368.03点，闭市报34792.76点。纳斯达克100指数跌1.99％或278.08点，以13720.45点收市。

●美国股市隔夜交易有活跃起来的迹象，交易所的总成交量有122亿7000万股，比过去20天的116亿5000万股平均成交量来得多。

盘前交易重点：

●全球首富马斯克（Elon Musk）和Thoma Bravo，就合作收购推特（Twitter）之事开始进行讨论，而且双方有可能联手出价收购推特。这个消息让推特股票在盘前交易中上升0.45％，截稿时报47.29美元。马斯克显然不想为这笔交易单独买单。

●华尔街股市分析师预测，美国运通（American Express）在今晚开市之前发布的季度营业额是116亿2000万美元，每股盈利2.44美元。美国运通股价在今晚盘前上升3.00美元，截稿时报188.74美元。

●在美市挂牌的中概股盘前反弹，京东涨超过4％，拼多多涨超过3％，哔哩哔哩、阿里巴巴和滴滴出行则涨超过2％。

●药剂厂商雅培（Abbott Laboratories）周三刚刚发布业绩。今天下文我们就来看看这个股息王的业绩。该股今晚盘前无起落，截稿时报123.37美元。

●盘前活跃股按序：英伟达（NVIDIA）、苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、Plug Power和推特（Twitter）。截稿时，这些活跃股的股价起落参半。

雅培已经连续50年不间断支付并提高股息给股东，是美国股市的股息王之一。（路透社）

雅培（Abbott Laboratories）

（纽约证券交易所代码：ABT）

市场对冠病检测器需求强劲，以及市场对医疗设备销量增加，历史悠久的美国药剂厂商雅培（Abbott Laboratories）季度盈利取得不错增长，业绩表现也超越华尔街分析师的一般预测。

雅培是在本周三（20日）开市前发布季度业绩的。根据业绩报告，这家医疗器械公司本季度的总销售额是119亿美元，同比增长13.8％，比FactSet搜集的110亿美元普遍预测还来得好。

雅培本季度调整后的每股盈利是1.73美元，也超越FactSet的每股盈利1.47美元的普遍共识。

根据该业绩报告，今年1月美国的奥密克戎变种病例达到创纪录水平，让雅培的冠病测试套件和提供的冠病设施需求激增。冠病检检测器在该季度就为雅培带进总额达33亿美元的营业额，带动了该公司诊断部门业务的总销售额增长31.7％。

虽然冠状病毒病例在该季度后半段下降，但是市场对可选程序的需求却出现反弹，又直接提振了雅培医疗设备的销售。与去年同期相比，医疗设备的销售额总共增长了7.4％。

雅培首席执行官罗伯特福特就说：“我们的多元化业务在充满挑战的环境中，继续表现良好。我们对公司在医疗设备和成熟药物领域取得的强劲表现更是感到特别高兴。”

雅培也预测，今年冠病检测器的销售额将达到45亿美元，而这方面的销售活动将会集中在今年上半年。雅培也在发布会上重申，今年调整后的每股盈利将会至少达到4.70美元。

虽然在2013年该公司将大部分业务剥离成为独立的AbbVie，但是今天的雅培已能够更专注于营养、诊断和医疗设备，业务在重大重组后也显得更集中了。

与此同时，雅培管理层在过去多年也一直不断回馈股东。雅培已经连续50年不间断支付并提高股息给股东，是美国股市的股息王之一。到目前为止，在标准与普尔500指数的公司当中，只有区区39家公司属于股息王。

雅培股息收益率现在是稳定在1.6％的水平上。管理层在过去五年中，平均每年提高股息10％，虽然不是市场之冠，但是这个增幅是还是相当不错的。

根据MarketWatch，雅培的一年期限平均目标价是141.47美元。该股隔夜闭市报123.37美元，起0.73美元。