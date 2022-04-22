被美国监管机构警告的中概股名单继续加长

（早报讯）中国主要电动汽车厂商之一的理想汽车（Li Auto），刚刚被加入美国证券交易委员会（SEC）的会计合规观察名单。不过，该股在今晚（4月22日）盘前交易中，走势仍然偏高，截稿时起将近1%，而贝壳控股（KE Holdings）和知乎（Zhihu Inc）的股价则在盘前几乎持平。

美国证券交易委员会今天已经将另外17家在美国股市挂牌的中资公司，添加到了《控股外国公司责任法》的公司名单中。美国方面是在2020年12月通过一项法律，规定在美国上市的外国公司，必须让美国会计监督委员会（Public Company Accounting Oversight Board）等监管机构，审查财务审计报告。

《控股外国公司责任法》（The Holding Foreign Companies Accountable Act）当时给予这些外国公司，以及他们的审计师三年的时间来符合这项法律。如果在期限内不交出业绩报告的详细审计文件，这些中概股将面对被摘牌的命运。

这个名单上今天的新成员包括：诺华家具（Nova Lifestyle）、Lovarra、万春医药（BeyondSpring Inc）、瑞幸咖啡（Luckin Coffee）、极光移动（Aurora Mobile）、南海石油（Scientific Energy）、中国食品（China Foods）、Value Exchange International、JRSIS Health Care Corporation、Entrepreneur Universe Bright Group、中比能源科技公司（CBAK Energy Technology）、中网载线集团（ZW Data Action Technologies Inc）、AMTD IDEA Group、百世集团（Best Inc）、知乎、理想汽车和贝壳控股。