巴西解除紧急状态 专家：不是最佳时机

（早报讯）巴西解除执行两年多的冠状病毒疫情公共卫生紧急状态（ESPIN），解除此紧急状态的法令将在《联邦官方公报》（DOU）发布30天后正式生效。

巴西卫生部长马塞洛·凯罗加（Marcelo Queiroga）于周五（4月22日）签署法令时说，随着公共卫生紧急状态的结束，巴西卫生部预计将在全国范围内取消2000多项与疫情防控有关的规定，如无需通过投标购买相关药品和医疗用品、佩戴口罩和远程办公、医疗监管相关防疫政策也将随之调整。

中国新闻社引述巴西媒体的报道说，解除公共卫生紧急状态后，巴西将允许某些抗冠病疫苗和药物的紧急使用授权再延长一年，如巴西圣保罗州布坦坦研究所（Instituto Butantan）和中国北京科兴中维生物技术有限公司（Sinovac）联合研发的克尔来福（CoronaVac）疫苗。

凯罗加于4月17日已通过电视讲话宣布结束冠病疫情公共卫生紧急状态。当时凯罗加称，新措施并不意味疫情结束，巴西卫生部将采取一切必要措施保障民众的健康。

对此，巴西公共卫生专家指出，尽管近期疫情有所好转，但目前仍不是解除公共卫生紧急状态的最佳时机。巴西权威医疗研究机构奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会（Fiocruz）的肺病学家玛格丽特·达尔科莫（Margareth Dalcolmo）认为，通过法令来解除公共卫生紧急状态的做法并不适当。

2020年2月3日，巴西政府宣布该国进入国家级公共卫生紧急状态，允许联邦及各州市政府采取包括强制戴口罩、紧急授权疫苗使用等措施。