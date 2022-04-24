盖茨卖空特斯拉股票 马斯克拒与他合办慈善

（早报讯）据报道，科技巨头微软（Microsoft）联合创办人盖茨（Bill Gates）邀约特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）一起做慈善，却被挖出因他卖空上亿美元的特斯拉股票，而被后者拒绝。随后还引发马斯克周六（4月23日）发出的一连串“不友善”推文。

根据马斯克的推文，两大亿万富豪的来往简讯中，马斯克还问盖茨：“你还有5亿美元的卖空对吗？”。盖茨也确认当时他还没有平仓。之前，两人原本是在讨论Space X和特斯拉的股价。

截稿为止，读者还是可以在马斯克的推特户头中看到这些推文。（网络照片）

简单的说，所谓的“卖空”是在没有持有该股票之前，先卖出股票（这里指的是特斯拉股票）。这种交易的目的，是希望股价会在短期下跌，以便在以后以较低的价格回购或补回，基本上是认为有关股票短期内会走低。

马斯克周六在答复@WholeMarsBlog发出的推文时说：“我没有把这个消息（盖茨卖空）透露给《纽约时报》。他们应该是从‘朋友的朋友’听说的吧。我是在TED那里从多个人那边听说，盖茨卖空特斯拉5亿美元股票的。所以我才问他（盖茨），这并不是什么最高机密。”

马斯克在他的推文户头发出对盖茨“不友善”的卡通图片、推文等。

特斯拉股价在过去五个交易日里起15.15美元或1.53％，于周五闭市报1005.05美元。