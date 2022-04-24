凯利：防疫应用信息不作商业用途

文 /
苏俊翔

发布 / 2022年4月24日 4:10 PM

凯利说，MySejahtera所收集的民众信息虽然不受PDPA条例约束，但他已指示卫生部和通讯及多媒体部研究并发布明确的数据管理条例。（档案照）
凯利说，MySejahtera所收集的民众信息虽然不受PDPA条例约束，但他已指示卫生部和通讯及多媒体部研究并发布明确的数据管理条例。（档案照）

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（早报讯）马来西亚卫生部长凯利说，根据“2010年个人资料保护法令”（PDPA），政府搜集的民众数据都不受PDPA保护。但他强调，卫生部的防疫手机应用MySejahtera及民众相关登入信息，都不会转为商业用途。

凯利接受《马来西亚前锋报星期刊》专访时说，MySejahtera所收集的民众信息虽然不受PDPA条例约束，但他已指示卫生部和通讯及多媒体部研究并发布明确的MySejahtera数据管理条例，让民众能看到政府对MySejahtera信息的管理符合PDPA的规定，这包括数据的安全性及不会遭人滥用，也不会用于防疫以外的目的。

他表示，若卫生部计划以MySejahtera进行防疫以外的用途，例如管理高胆固醇、糖尿病和健康检查等非传染性疾病，卫生部将在启动相关计划前先征求用户同意。

医疗领域网媒CodeBlue在4月4日引述法庭文件报道，MySejahtera的开发商MySJ公司有意扩大该应用的服务，包括开通电子支付系统，选择性加入商业服务如数码保险，让它成为一站式应用程序。凯利隔天澄清说，前述法庭案件与MySejahtera无关，因为马国政府仍拥有该品牌和所有用户数据，数据库的服务器也在马国国内，所以数据是安全的。

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