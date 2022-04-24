凯利：防疫应用信息不作商业用途

（早报讯）马来西亚卫生部长凯利说，根据“2010年个人资料保护法令”（PDPA），政府搜集的民众数据都不受PDPA保护。但他强调，卫生部的防疫手机应用MySejahtera及民众相关登入信息，都不会转为商业用途。

凯利接受《马来西亚前锋报星期刊》专访时说，MySejahtera所收集的民众信息虽然不受PDPA条例约束，但他已指示卫生部和通讯及多媒体部研究并发布明确的MySejahtera数据管理条例，让民众能看到政府对MySejahtera信息的管理符合PDPA的规定，这包括数据的安全性及不会遭人滥用，也不会用于防疫以外的目的。

他表示，若卫生部计划以MySejahtera进行防疫以外的用途，例如管理高胆固醇、糖尿病和健康检查等非传染性疾病，卫生部将在启动相关计划前先征求用户同意。

医疗领域网媒CodeBlue在4月4日引述法庭文件报道，MySejahtera的开发商MySJ公司有意扩大该应用的服务，包括开通电子支付系统，选择性加入商业服务如数码保险，让它成为一站式应用程序。凯利隔天澄清说，前述法庭案件与MySejahtera无关，因为马国政府仍拥有该品牌和所有用户数据，数据库的服务器也在马国国内，所以数据是安全的。