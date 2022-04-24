森美兰约2000头猪遭人偷运出猪瘟疫区

（早报讯）马来西亚森美兰州19家非法养猪场约2000头猪由于可能感染非洲猪瘟而遭政府下令禁止移动并准备销毁。不料森州政府今天（4月24日）发现，这批猪已经不知所终。当局已经报警追查这些猪的下落。

上述非法养猪场位于森美兰波德申县的丹那美拉A新村。当局4月初在那里发现两头猪感染非洲猪瘟，因此兽医局及多个政府单位一起在4月11日扑杀了275头猪，但还剩下约2000头猪有待检验。森州兽医局于是派人24小时驻守当地非法养猪场的主要出入口，确保没有任何猪只运出当地或流入市场。

不过，主管农业及农技工业的森州行政议员（州内阁部长）巴克利今天在记者会透露，兽医局监督小组日前再次前往上述非法养猪场检查时，发现19个非法养猪场已空无一人，约2000头猪也不见了。

巴克利说：“当局相信这些猪已经遭人运走。但这些猪是否已经被（宰杀）处理或只是转移到其他地方，我们目前没有相关信息。”他说，当局已针对此事向警方报案，让警方对付涉案者。

针对这些被运走的猪是否可能流入市场并以低价出售，巴克利表示，当局目前尚未接获有人廉价售卖生猪的投报。但他提醒民众，这段期间购买猪肉时必须特别小心。他也说，兽医局监督小组将继续监控当地非法养猪场。