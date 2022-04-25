马克龙击败勒庞 赢得第二个法国总统任期

（早报讯）根据法国多家媒体星期天（4月24日）晚公布的出口民调，马克龙在法国总统选举第二轮投票中击败了极右派对手勒庞，成功连任。勒庞已承认败选。

路透社和彭博社综合报道，法国商业调频电视台援引埃拉贝民调公司的统计数据显示，马克龙的得票率为58.6%，勒庞的得票率为41.4%。

现年44岁的马克龙成为20年前的希拉克之后，首位赢得第二任期的法国总统。不过马克龙这次的得票率比他在2017年首次参选低得多，当时他的得票率高达66.1%，勒庞仅得33.9%。

马克龙在巴黎埃菲尔铁塔前向支持者发表胜选讲话，感谢选民在“经历了艰难的五年后”仍继续信任他。他承认，许多人投票给他只是为了阻止极右派掌权，还有一些人投了弃权票。

法国总统马克龙（右）昨天在第二轮总统选举的出口民调结果出炉后，在首都巴黎与妻子布丽吉特向支持者致谢。（彭博社）

法国总统候选人勒庞（中）的支持者在第二轮总统选举的出口民调结果出炉后，以鼓掌表达对勒庞的支持。（法新社）

法国总统候选人勒庞在第二轮总统选举出口民调结果出炉后，与支持者合照。（法新社）

马克龙说，法国社会陷入怀疑和分裂，他希望成为“所有法国人的总统而非某个阵营的总统”。他承诺在未来五年任期内创新施政举措，更好地服务国家。

马克龙的第二任期没有蜜月期，因为他马上将面对的一个重大挑战就是6月的国民议会选举，他必须掌握足够议席以落实施政计划。

第三次竞选总统失败的勒庞在巴黎向支持者说，虽然她败给了马克龙，但她的政党在这次决选中赢得了空前的选票份额，并称之为一个“了不起的胜利”。

53岁的勒庞告诉支持者，接下来她将投入到国民议会的选战中，并誓言将“继续”她的政治生涯，永远不会抛弃法国人。

法国总统任期五年，选举采用“多数两轮投票制”。在第一轮投票中，如无候选人获得逾半数选票，得票率居前两位的候选人参加第二轮角逐；在第二轮投票中获得多数选票的候选人赢得总统选举。

在4月10日举行的法国总统选举第一轮投票中，马克龙和勒庞是得票率居前的两位，分别获得27.85%和23.15%的选票，4月24日进入第二轮角逐。