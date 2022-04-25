缅法院周一将对翁山淑枝首起贪腐案作出裁决

（早报讯）缅甸法院定周一（4月25日）对原民选政府领导人翁山淑枝的第一起贪污案件作出裁决。

路透社报道，自去年2月1日缅甸军方发动政变夺权后，翁山淑枝就被关押至今。军方对她提起了一系列的指控，包括煽动罪、贪腐、贿赂和违反国家机密法等，如果所有罪名成立，她可被判处的最高刑罚是监禁超过150年。

消息人士透露，法官将于周一就翁山淑枝收下总额60万美元（约82.3万新元）的贿金和11.4公斤黄金的指控作出裁决。

控状指这笔贿金和黄金是由前仰光首席部长漂敏登（Phyo Min Thein）提供。漂敏登曾被视为翁山淑枝的接班人。

漂敏登在去年10月供证说，他以金钱和黄金换取翁山淑枝的支持。翁山淑枝否认指控，称漂敏登的证词“荒谬”。

缅甸军方通过国营电视台分别播出了漂敏登和翁山淑枝的供证。

缅甸军方将翁山淑枝关押在一处秘密地点，并禁止任何访客探望她。翁山淑枝对缅甸军方的所有指控都不认罪。

去年12月6日，缅甸法院裁定翁山淑枝和原总统温敏煽动叛乱与违反防疫规定两项罪名成立，各被判处四年监禁，之后军政府将两人的刑期减为两年，并允许翁山淑枝在内比都住家服刑。

今年1月，缅甸法院又裁定翁山淑枝非法进口和拥有对讲机以及违反冠病防疫规定的罪名成立，判处她四年监禁。这意味着她到目前为止已面对六年刑期。