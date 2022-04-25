法国内政部公布总统选举第二轮投票结果

（早报讯）法国内政部于周一（4月25日）凌晨公布总统选举第二轮投票统计结果，现任总统马克龙获得58.54%的有效选票，获得连任；极右翼政党“国民联盟”候选人勒庞获得41.46%的有效选票。

新华社报道，法国内政部的统计显示，在星期天举行的总统选举第二轮投票中，法国登记选民总计约4875.25万人，其中约3509.64万人参加投票，投票率为71.99%。在参加投票的选民中，投出有效选票者约为3207.74万人，占选民总数的65.80%。

星期天晚上，法国多家媒体出口民调结果显示马克龙得票率领先勒庞。随后，勒庞承认败选，将投入到法国国民议会选举的选战中。

马克龙当晚在巴黎埃菲尔铁塔前发表讲话，感谢选民支持和信任。他承诺在未来五年任期内创新施政举措，更好地服务国家，建设“更独立的”法国和“更强大的”欧洲。

与五年前相比，马克龙和勒庞在此次总统选举对决中得票率差距缩小。在2017年法国总统选举第二轮投票中，马克龙和勒庞的得票率分别约为66%和34%。

法国总统任期五年，选举采用“多数两轮投票制”。在第一轮投票中，如无候选人获得逾半数选票，得票率居前两位的候选人参加第二轮角逐；在第二轮投票中获得多数选票的候选人赢得总统选举。