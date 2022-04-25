美使馆人员将返回基辅 拜登25日提名新驻乌大使

（早报讯）美国总统拜登将在周一（4月25日）提名一位新的驻乌克兰大使，而且，美国外交人员将逐步返回基辅。

路透社报道，美国匿名官员周一证实，美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀星期天到乌克兰首都基辅进行了正式访问。

美国国务院一高级官员说，布林肯和奥斯汀上周六（23日）前往波兰，并于星期天经陆路进入乌克兰境内。

该官员说，布林肯和奥斯汀与乌克兰总统泽连斯基及其他乌克兰高官进行了会晤，但拒绝透露他们的行程或安保详情，也拒绝让记者跟随布林肯和奥斯汀到基辅。

美国官员在波兰向媒体做了美国代表团此次访问的简报，但条件是他们不能在美国一行人安全离开乌克兰之前报道此次访问。

美国国务院一名官员告诉记者，美国使馆人员将在未来一周恢复每日越境进入利沃夫，以处理公务，并正在加快安排使团返回基辅。在俄罗斯开始入侵乌克兰的两周之前，美国驻基辅使馆人员已转移到乌克兰西部城市利沃夫，过后再转移到波兰。

要求不具名的国务院官员说：“面对面接触是无可替代的，当然，这对我们重返乌克兰也具有象征意义。”

他还透露，拜登将在周一正式提名现任美国驻斯洛伐克大使布里奇特·布林克（Bridget Brink）为美国驻乌克兰大使，该职位已空缺超过两年。

布林肯和奥斯汀到乌克兰访问，旨在展现西方对乌克兰的支持。

他们向泽连斯基政府承诺，美国将为乌克兰另外提供价值7.13亿美元（约9.8亿新元）的援助计划。他们还提到，由于乌克兰军队获得了大量西方的武器，成功击退了俄罗斯对基辅的攻势。