缅甸法庭延期宣布对翁山淑枝贪污案判决

（早报讯）缅甸法庭周一（4月25日）临时决定，延期宣布对缅甸原民选政府领导人翁山淑枝贪污案的判决。

法新社引述军政府发言人的话说，法庭已决定延期下判。该发言人没有说明原因，以及将改成几时下判。

消息人士同日早前透露，法官将于周一就翁山淑枝收下总额60万美元（约82.3万新元）的贿金和11.4公斤黄金的指控作出裁决。

控状指这笔贿金和黄金是由前仰光首席部长漂敏登（Phyo Min Thein）提供。漂敏登曾被视为翁山淑枝的接班人。如果罪名成立，翁山淑枝可被判处监禁15年。

漂敏登在去年10月供证说，他以金钱和黄金换取翁山淑枝的支持。翁山淑枝否认指控，称漂敏登的证词“荒谬”。

自去年2月1日缅甸军方发动政变夺权后，翁山淑枝就被关押至今。军方对她提出了一系列指控，包括煽动罪、贪腐、贿赂和违反国家机密法等，如果所有罪名成立，她将坐牢超过150年。

去年12月6日，缅甸法庭裁定翁山淑枝和原总统温敏煽动叛乱与违反防疫规定两项罪名成立，各被判处四年监禁，之后军政府将两人的刑期减为两年，并允许翁山淑枝在内比都住家服刑。

今年1月，缅甸法庭再裁定翁山淑枝非法进口和拥有对讲机，以及违反冠病防疫规定的罪名成立，判处她四年监禁。这意味着她到目前为止已被判处六年监禁。