韩访团：正与美国紧密协商“尹拜会”事宜

（早报讯）韩国候任总统尹锡悦派遣的“韩美政策协商代表团”周一（4月25日）说，正与美国考察团就尹锡悦与美国总统拜登会晤事宜紧密沟通协调，争取新政府成立后举行的第一场韩美首脑会谈取得圆满成功。

韩联社报道，韩国代表团说，新政府成立后将致力于全方位推动韩美同盟关系发展。代表团还说，美国也期待拜登访韩将成为与韩国新政府合作的第一步，推动韩美同盟更上一层楼。

韩国国民力量党议员朴振率领的代表团从4月3日起对美国进行为期九天的访问，代表团今天（25日）以书面形式公布访美成果。访美期间，代表团与美国政府、国会、学界等人士共商韩美同盟关系发展方向，为可能于5月21日前后举行的韩美首脑会谈铺路。之后，为协商“尹拜会”的日程和议题，美国考察团从上周末起对韩国进行回访，考察团成员包括白宫国家安全委员会东亚事务资深主任埃德加·卡根（Edgard Kagan）。

韩国代表团说，他们确认美国对韩国新政府抱有很大期待；美国将韩国视为名副其实的“核心同盟”，期待韩国作为全球枢纽国家发挥相应作用。双方一致认为，两国的同盟关系应从军事安全同盟升格为覆盖经济安全和技术同盟、地区及全球合作的全面战略同盟，并商定将围绕经济安全进一步深化合作。