周一美市盘前走势偏低 重点谈称霸瑜伽服饰的Lululemon

今天重点：

（早报讯）●美国华尔街股指期货下跌，其中中概股更是遭遇到两年多来的最大跌幅。

●今晚（4月25日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低37.20点或0.87％，报4234.60点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则退118.20点或0.88％，报13238.70点；道琼斯指数期货下跌276.60点，报33534.80点。

●本周焦点集中在即将发布业绩的重量级巨头，包括：苹果（Apple）、微软（Microsoft）、亚马逊（Amazon）、面簿的Meta Platforms和谷歌母公司Alphabet，以及最近热门的社交平台推特（Twitter）。

●今晚发布业绩的有：动视暴雪（Activision-Blizzard）、可口可乐（Coca-Cola）、Otis和惠而浦（Whirlpool）。

●经济数据方面，美国经济分析局将在本周五发布月度个人消费支出指数（Personal Consumption Expenditures；简称：PCE）的新数据。这是衡量全国价格上涨速度的另个主要指标。根据彭博社的预估数据，分析师预计3月份的PCE将再上涨0.9％。

●美国华尔街股市上周五下跌超过2.5％，让三大主要指数均以负值区域结束一周的交易。标准与普尔500指数连续第三天下跌，跌幅121.88点，闭市报4271.78点。重量级的道琼斯指数则猛挫981.36点，闭市报33811.40点。纳斯达克100指数也显著下跌2.65％或363.58点，以13356.87点收市。

●美国股市上周五交易淡静，交易所的总成交量有116亿6000万股，与过去20天的116亿7000万股偏低平均成交量大致相同。

盘前交易重点：

●在推特股东施加压力下，该管理层开始与马斯克（Elon Musk）进行交易谈判，因此支持该股价在今晚盘前上涨将近2％，截稿时报49.80美元。知情人士称，在马斯克提供收购推特的融资细节后，推特在刚过的周日主动与马斯克谈判。

●美市的中概股今晚盘前大幅下滑。阿里巴巴、拼多多、京东、网易、百度、哔哩哔哩、爱奇艺、滴滴、蔚来、小鹏汽车和理想汽车等全部下跌，跌幅在2％至8％之间。

●本地的冬海和Grab股票在盘前交易中都下跌超过2％。

●称霸瑜伽服饰的Lululemon Athletica上周三（20日）举行了分析师会议。今天下文我们就来看看Lululemon会议谈到的话题。该股今晚盘前下跌3.66美元，截稿时报360.00美元。

●盘前活跃股按序：推特（Twitter）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这些活跃股的股价起落参半。

为了达到销售增长目标，原本根基只植于瑜伽世界的Lululemon，今后将跨出这个领域。（路透社）

Lululemon Athletica

（纳斯达克证券交易所代码：LULU）

Lululemon Athletica上周三举行了分析师会议，并在会上分享了公司的业务情况和展望。管理层雄心勃勃，不但要保持现有奢侈品牌的利润率，同时也要继续实现销售增长。为了达到这个目标，原本根基只植于瑜伽世界的Lululemon，今后将跨出这个领域。

Lululemon管理层在会上表示，公司的目标是要在2026年将销售额从上一财年的63亿美元翻一番至125亿美元。虽然这个目标好像太过有野心，但是Lululemon的营业额在过去的三年里已翻了一番。而FactSet搜集的分析师预测也认同这个目标。

为了达到目标，Lululemon不断扩大业务领域，最近就推出了全新的女装鞋。该公司在会上表示，女装鞋的销售成绩很好，因此将会继续把业务扩展到高尔夫、网球和徒步服装。

Lululemon在2020年通过收购Mirror进军健身器材领域。现在，Lululemon打算朝向付费会员业务发展。管理层说，今年较迟时候，Lululemon计划推出每月39美元的会员计划，让用户可以使用Mirror的数码健身课程，以及Pure Barre和Y7等精品工作室的在线课程。

不过，一些分析师在会后表示，投资者对Lululemon新计划须持谨慎态度，因为新计划固然吸引人，但Lululemon的现有业务有增长缓慢的现象，Lululemon的女装业务就是一个例子。根据市场分析公司Euromonitor的数据，Lululemon在北美女装的市场份额于2015年至2020年间翻了一番，但接下来的日子，该管理层预测女装销售增长将放缓。

Lululemon真正的挑战是如何在保持住奢侈品牌利润率的情况下，落实扩张业务覆盖面的目标。例如，Lululemon鞋类虽然取得销售成功，但与服装相比，它是一个利润率较低的类别；而且鞋类、高尔夫、网球和徒步服装等领域，都是直接与耐克和阿迪达斯等品牌竞争，整个市况与Lululemon以往熟悉“霸占”的瑜伽世界完全不同。

此外，一些分析师也表示，Lululemon的39美元会员费在市场上是属于比较贵的。例如，同行Peloton的应用会员资格每月只需12.99美元。

到目前为止，Lululemon相信只要通过向更多客户销售他们的核心产品，包括男性客户和国际市场客户，他们应该可以达到目标。在上一财年里，国际市场客户仅占总营业额的15％；而男装销售额也只占总营业额的三分之一。Lululemon计划在2026年将国际市场营业额翻两番。

在过去两年，Lululemon已经逐渐把自己定位成一个包罗万象的健身和运动品牌，似乎和耐克业务蓝图开始一点一点的重叠了。在这种情况下，Lululemon未来要面对的竞争肯定会更加激烈，这是投资者必须考虑到的。

在Tipranks的20名分析师当中，14名给予该股“买入”的评级，另外五名给予该股“持守”的评级，一名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是425.32美元。