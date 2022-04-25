特朗普面临为中期选举投入更多资金和资源的压力

（早报讯）美国前总统特朗普面临利用自己的选举资金帮助共和党人获得国会控制权的压力，并正在权衡今年中期选举要花多少钱以及资助多少名共和党候选人。

路透社报道，根据最新的联邦文件，特朗普的“拯救美国”（Save America）政治行动委员会自2020年11月成立以来已成为一个筹款巨无霸，积累了约1亿1250万美元（约1亿5460万新元）的现金，但只花了约1700万美元来帮助支付集会和宣传共和党人。

“拯救美国”的有限支出引起了竞选财务专家和政治观察员的质疑，他们认为这可能预示着特朗普正在为2024年的总统竞选保留资金。熟悉特朗普及其助手的两名消息人士说，特朗普的高级顾问正在整理提案，以支持在11月选举中竞选州和国会议席的候选人。特朗普预计在5月中旬作出决定。

消息人士说，这些建议包括支出估算和为候选人提供支援人员，以帮助他们进行沟通和制定战略。两名消息人士都没有关于正在考虑的金额的详细信息。他们说，顾问正在讨论是否把投放目标定在可以帮助有机会获胜的少数几个候选人，还是把资金分配给更多的候选人。

消息人士还说，特朗普将做出最终决定，并肯定会花钱击败像切尼（Liz Cheney）这样的共和党人。这些共和党人在2020年1月6日特朗普支持者袭击国会大厦后投票弹劾他。消息人士承认，由于有报道称共和党人对领导层缺乏行动而感到失望，因此特朗普面临为他所支持的候选人投入更多资金和资源的压力。他们指出，特朗普允许候选人在他的海湖庄园举行筹款活动，而且他的支持能促进地方筹款和候选人的形象。

到目前为止，特朗普已在国会和州级选举中支持100多名候选人。