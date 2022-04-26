马斯克成功收购推特 推特员工前景不明人心惶惶

（早报讯）推特董事会隔夜（周一，4月25日）一致批准了全球首富马斯克（Elon Musk）对推特的440亿美元的收购行动。

如今，这项收购只剩下两个障碍：股东投票和监管批准。推特的沙特阿拉伯投资者已经表示，他们将投票反对收购，但照目前情况而言，加入他们阵容来阻止这笔交易的投资者似乎不多。

剩下的只有监管机构了。马斯克现在仍与美国证券交易委员会（SEC）就他在2018年，于推特上发表的推文如何影响市场之事一来一往。马斯克甚至还经常针对该监管机构发布尖锐的声明。但根据MarketWatch，圣克拉拉大学法学院副教授斯戴蒙德（Stephen Diamond）表示，“SEC不会也不能干预合并”。

戴蒙德说：“他们唯一的职责，是监督董事会和马斯克发送给股东的披露信息的准确性和完整性。联邦证券法在很大程度上是披露规则，而不是提供关于实质内容的保证。”

另外，推特内部的员工心情也是两极化的，首席执行官阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）在隔夜全体员工会议宣布这项决定时也说：“你们当中一些人非常担心；一些人非常兴奋。”

这次全体员工会议气氛与情绪有些紧张，许多员工对马斯克的快速收购都提出了担忧，担心马斯克会对平台做出许多大改变，但他们在隔夜的电话会议中没有得到太多答案。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，一名员工甚至询问前总统特朗普是否会被允许重返该平台。不过阿格拉瓦尔说：“一旦交易完成，我们就会知道平台的发展方向。”阿格拉瓦尔也建议员工在马斯克进行问答时，问马斯克这个问题。

至于交易完成后谁将担任首席执行官也尚未确定。但推特主席泰勒（Bret Taylor）证实，当交易完成时，董事会将不复存在。阿格拉瓦尔也说，推特不会裁员，至少目前为止是这样。

另外，员工手上持有的限制性股票（Employees' restricted stock）将继续由有关员工所拥有，直到整个交易结束为止，然后就会按照和其他股东相同的时间表转换为现金。

阿格拉瓦尔在会议总结时说：“现在肯定会有很多不确定性，但我会继续与马斯克进行对话。多一阵子，这些不确定因素会减少。”

推特股票在隔夜收盘时总共上涨了5.66％，闭市报51.70美元。马斯克的每股收购价则是54.20美元。该股在盘后交易保持活跃，继续上涨0.41％至51.91美元。

推特今天呈交给SEC的文件，表明该公司会在稍后提交相关的交易代理文件与表格。

马斯克上周也披露了他收购推特的融资细节，表示愿意提供总额达465亿美元的债务和股权融资来收购推特。在这465亿美元的融资当中，马斯克愿意自己承担其中的210亿美元。摩根士丹利和其他公司则表示，愿意提供125亿美元的贷款。这个贷款将以马斯克的特斯拉（Tesla）股票的部分所有权，作为贷款保证金。

剩余的130亿美元将来自摩根士丹利和其他公司的债务融资，包括5亿美元的周转贷款（Revolver）、65亿美元的定期贷款、30亿美元的担保过渡贷款（Bridge Loan）和30亿美元的无担保过渡贷款。