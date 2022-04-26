调查：病因未明儿童肝炎或腺病毒所致

（早报讯）英国卫生安全局指出，英国近期报告的不明病因儿童肝炎病例增加，可能与腺病毒感染有关。

英国卫生安全局在周一（4月25日）发布的一份简报中说，截至20日，英国儿童群体中已报告111起不明病因肝炎病例。这些病例主要发生在五岁以下儿童中，出现肠胃炎疾病初期症状（腹泻和恶心），随后出现黄疸。其中，有10名儿童接受了肝移植。目前无病人死亡。

新华社报道，调查显示，严重肝炎病例的增加可能与腺病毒感染有关，但目前专家仍在积极调查其他原因。在已报告病例中没有检测到导致传染性肝炎（甲型至戊型肝炎）的常见病毒。在所检测的53个确诊病例中，有40例发现腺病毒。

简报说，在1月至4月入院的相关肝炎病例中，16%的人冠病检测结果呈阳性，但由于这期间英国冠病确诊率很高，卫生安全局认为这种情况并不意外。

卫生安全局还说，这些肝炎病例与冠病疫苗没有关联。目前在英国10岁以下病例中，没有病人接种过疫苗。专家目前还在对少数10岁以上儿童展开调查。

英国医卫部门数据显示，常见病毒在儿童中的传播率目前高于往年，腺病毒感染病例显著增加，特别是在一岁至四岁儿童群体中。

除英国外，美国、西班牙、爱尔兰等国也于近期在儿童群体中发现不明病因的肝炎病例。世界卫生组织说，截至21日，已有12个国家报告了169起相关病例，至少一名儿童死亡。