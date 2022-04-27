世卫：冠病不会因各国停止追踪而消失 仍不能从疫情防控中退缩

（早报讯）世界卫生组织（WHO）说，各国的冠病病毒检测量急剧减少，导致近期全球向该组织报告的确诊和死亡病例数持续下降，强调现在还不是从冠病防控努力中退缩的时候。

新华社报道，世卫总干事谭德塞周二（4月26日）说，上周各国向世卫报告的死亡病例数略超过1万5000起，是2020年3月以来的最低单周总数。但对这一令人鼓舞的趋势还应保持谨慎，因为这是许多国家减少病毒检测量的结果，世卫收到的有关冠病传播和基因测序的信息也越来越少。

谭德塞说：“这使我们对冠病病毒的传播和进化模式越来越盲目。但是这种病毒不会因为各国停止追踪而消失。它仍在传播、仍在变化、仍在剥夺人们的生命。”他呼吁所有国家继续保持对冠病病毒的监测。

世卫卫生紧急项目执行主任瑞安也说，现在还不是对冠病病毒及其继续变异的潜力取消关注的时候。大家都急于从这一大流行病中走出来，但事实是“它仍在肆虐，我们仍未走出疫情”。

世卫卫生紧急项目技术负责人范凯尔克霍弗则说，她对世界各地报告的确诊病例数没有信心，因为有些国家的病毒检测策略发生了重大变化。

她提醒，冠病疫情仍是一个全球问题，现在不是从疫情防控中退缩的时候，而是真正加强已经到位的防疫工作的时候。这样才能确保人们的生命安全，并让经济回到正轨。