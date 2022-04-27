杜特尔特不打算出席下月美国-亚细安峰会

（早报讯）菲律宾总统杜特尔特不打算出席下个月在华盛顿举行的美国-亚细安峰会。

今年是美国与亚细安建交45周年，美国总统拜登邀请亚细安国家5月12日及13日到华盛顿召开一个特别峰会。

新华社报道，杜特尔特和部分内阁成员开会的一段录音周三（4月27日）曝光，杜特尔特在录音中提到他受邀出席亚细安和拜登的“对话会”。

杜特尔特在录音中说，考虑到菲律宾即将选出一位新总统，而新政府未必同意本届政府和美国达成的任何“协议”或做出的“承诺”。

杜特尔特进一步说：“既然我们已知道即将有一位新总统，我在这个时间点去美国并不合适。”

菲律宾将在5月9日举行全国和地方选举，选出新一届总统、副总统、国会议员、地方行政长官和议员等。杜特尔特的任期将在6月到期。依照菲律宾宪法，总统任期为六年，不得连任。

菲律宾外交部至今没有正式宣布谁将代表菲律宾出席美国-亚细安峰会，而杜特尔特自上台以来从未到美国白宫进行访问。

美国-亚细安峰会原定3月28日及29日举行，但因一些亚细安国家表示无法在这个日期赴会而推迟到5月。

美国白宫新闻秘书普萨基在宣布峰会新日期时强调，美国的首要任务是成为“强大且值得信赖的伙伴，帮助自信团结的亚细安壮大，以应对我们这个时代的挑战”。