周三美市盘前出现回弹 重点谈科技巨头Alphabet

今天重点：

（早报讯）●美国股指期货在今晚（4月27日）盘前上涨，有望收复之前失去的部分失地。7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升38.70点或0.93％，报4213.90点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则起124.90点或0.96％，报13134.60点；道琼斯指数期货则起364.90点，报33605.10点。

●今晚开市前发布业绩的有：飞机制造商波音（Boeing）、食品业巨头卡夫亨氏（Kraft Heinz）和生物制药公司安进（Amgen）。

●在股市收市后出炉的业绩报告有：受市场瞩目的面簿母公司Meta Platforms、福特汽车（Ford Motor）和美国科技公司高通（Qualcomm）。

●华尔街股市周二（26日）大幅收低。纳斯达克指数更是以2020年12月以来的最低点收市。标准与普尔500指数隔夜跌120.92点，闭市报4175.20点。重量级的道琼斯指数则跌809.28点，闭市报33240.18点。纳斯达克100指数也显著下跌3.87％或523.51点，以13009.71点收市。

●美国股市隔夜交易活动一般，交易所的总成交量123亿股，与过去20天的126亿股平均成交量稍微多一些。

盘前交易重点：

●微软（Microsoft）隔夜闭市后发布了比预期还好的第三季度业绩报告，带动微软股价在盘后交易时段上涨4.5％。今晚盘前该股继续上升14.75美元，截稿时报284.97美元。

●威士（Visa）股价在公司发布第二季度业绩公布后，于隔夜盘后上涨4.43％。该公司每股盈利达1.79美元，比分析师普遍预测的1.65美元来得高。威士的营业额也同比增长25％至72亿美元，超过市场普遍预测的68亿3000万美元。该股今晚盘前上升11.96美元，截稿时报213.06美元。

●谷歌母公司Alphabet隔夜发布了最新季度业绩。今天下文我们就来谈谈Alphabet的业绩。该股今晚盘前下跌75.44美元，截稿时报2314.68美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、微软（Microsoft）、推特（Twitter）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，除了推特下跌以外，其他四只活跃股的股价都上升。

这次批准的700亿美元股票回购计划，不论是与去年的500亿美元，或是2019年的250亿美元相比，都是显著增加了，相信会在短期内给予该股价一定的支持。（路透社）

Alphabet

（纳斯达克证券交易所代码：GOOG）

谷歌母公司Alphabet周二宣布好坏参半的季度业绩，营业额达标但是盈利未达标。唯一比较好的消息是，Alphabet宣布的额外700亿美元股票回购计划，让股东们有些许安慰。

根据Alphabet业绩报告，它的搜索和云端业务业绩强劲，带动整体营业额增长23％，达680亿1000万美元。不过旗下的YouTube增长率则比预测的来得低。

流量成本（Traffic Acquisition Costs）则从一年前的97亿美元增加到120亿美元。

营运盈利增长22％至200亿9000万美元，盈利率则保持在原本的30％水平。不过，在计入其他支出之后，Alphabet净利已经从一年前的179亿3000美元，下降至164亿4000万美元。

在线上业绩发布会中，Alphabet首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）说：虽然YouTube业绩逊色，但是YouTube的Shorts现在每天已经有300亿次浏览量，是上一季度的两倍，更是前一年的四倍。

在云端业务方面，因为现在有越来越多大型企业将工作负载从自己的数据中心转移到云端，因此谷歌的云端业务在本季度表现出色，增长了将近44％，超出预期的表现。然而，云端部门仍在蒙受亏损。

按部门划分的营业额顺序如下：谷歌搜索和其他：396亿美元，增长24％；YouTube广告：69亿美元，增长14.4％；谷歌网络：82亿美元，增长20.2％；谷歌其他业务：68亿美元，增长4.9％；谷歌云端：58亿美元，增长43.8％；其他：4亿美元，增长122％。

其他项目中包括了Alphabet的自动驾驶汽车部门Waymo业务，而这方面的营业额与去年相比几乎翻了一番。

按部门划分的营运盈利则顺序如下：谷歌服务：229亿美元，增长17.2％；谷歌云端：亏损9亿3100万美元（去年同期亏损额是9亿7400万美元）；其他：亏损11亿6000万美元（去年同期亏损时11亿5000万美元）。

在审计的季度里，由于俄乌冲突事件，谷歌停止了在俄罗斯的大部分业务。因此，包括中东和非洲在内的欧洲地区的营业额增长率从去年同期的33％放缓至今年第一季度的19％。

在股票回购计划方面，这次批准的700亿美元数额，不论是与去年的500亿美元或是2019年的250亿美元相比，都是显著增加了，相信会在短期内给予该股价一定的支持。

Alphabet在隔夜收市后发布业绩，该股在盘后下跌75.50美元或3.16％，报2314.62美元。

在Tipranks的12名分析师当中，全部分析师还是给予该股“买入”的评级，一年期限平均目标价是3506.67美元。