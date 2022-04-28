澳洲可能停派军警赴所罗门

（早报讯）澳大利亚政府表示，澳洲派驻所罗门群岛的军警将拒绝与中国维安人员一同执勤；假如澳洲军警与中国维安人员的指挥调度无法分开，澳洲将拒绝派遣军警前往所国。

中国与所罗门群岛本月19日宣布已签署安全协议，多名不具名澳洲官员向《悉尼先驱晨报》表示，澳洲将重新考虑是否继续派遣军警支援所国。

报道指，所罗门群岛去年11月暴动，澳洲派遣超过100名警察及军人支援所国政府；而中国也在所国派驻多名安全顾问。

受访的不具名澳洲官员表示，澳洲希望继续支援所国的维安工作，不过由于担心中国军警会在所国采取残暴的镇压手段，澳洲军警将拒绝与中国维安人员一同执勤；假如中澳军警必须接受统一指挥，并且一同执勤，澳洲将拒绝派遗军警到所国。

澳洲智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）太平洋岛屿计划主任普赖克说，如果让中澳两国军警在同个地方执行维安任务，将会随时触发其他问题。他指澳洲警察在所国声誉良好，但中国警察的声誉却令人存疑。

报道提到，澳洲内政部长安德鲁斯相信，中国“很可能”派遣军警到所国。

另外，安德鲁斯周三（4月27日）接受澳洲天空新闻访问时表示，中国与所国签订安全条约，只是中国介入太平洋地区的开始；如果有人相信中国会满足于与所国签订安全条约，将会是“幼稚”的想法。她强调，澳洲政府对中国意图是有所警觉的。