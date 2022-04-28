市场担心：马斯克有足够现金买推特吗？

（早报讯）华尔街市场人士纷纷猜测，马斯克（Elon Musk）是否能够完成以440亿美元（约609.87亿新元）收购推特（Twitter）的交易，导致推特股价隔夜（周三）下跌超过２％至两天前宣布交易以来的最低水平，以48.64美元作收。

市场人士担心，马斯克可能没有足够的现金，来支付他自己必须付出的210亿美元现金部分，而且也可能因为不愿意卖出他在特斯拉（Tesla）的股票，而造成交易瘫痪。

上周马斯克表示会提供总额达465亿美元的债务和股权融资来收购推特。在这465亿美元的融资当中，马斯克愿意自己承担其中的210亿美元现金。

市场人士的担忧也不是没有根据的，因为马斯克确实是有前例的。例如在本月初，他一下表示愿意加入推特董事会，没隔多久又在最后一分钟决定不加入。另外在2018年时，马斯克曾经在推特上表示，会以720亿美元将特斯拉私有化，而且交易也获得“资金保障”，但是随后又没有下文，不了了之。

放弃购买推特对马斯克来说，代价也只是区区的10亿美元的分手费。不论是根据福布斯本月发布的2190亿美元身价，或是根据彭博社报道的2530亿美元财富，这个“分手费”对马斯克来说应该都是小意思。

根据路透社的计算，推特股价在股市收盘时下跌约2.1％报48.64美元，较马斯克的54.20美元公开收购价低很多。因此按计算，马斯克交易完成的可能性为62％。

投资者担心马斯克出售特斯拉股票

市场投资者也担心马斯克为了收购推特，必须凑足他所需要的210亿美元现金，而不得不出售特斯拉的股票。特斯拉股价周二就下跌超过12％，市值蒸发1260亿美元。

市场分析师普遍希望，马斯克可以通过提供更多融资来源的详情，或是引进合作伙伴来分摊负担，以平息市场的不安情绪。然而，一些基金经理却又表示，引进的合作伙伴的身份也可能会给交易带来新的风险。

另外，马斯克隔夜对推特管理层的批评，也引发了一连串与推特最高律师的“辱骂推文”。这不禁让人们对马斯克是否遵守非贬低协议，以及这个社交媒体平台新主人到底为这个平台设定了怎样的基调而感到质疑。

马斯克在推特上表示，他不同意推特在2020年限制发表《纽约邮报》一篇有关美国总拜登的儿子亨特（Hunter Biden）的文章的决定。这位拥有约8700万推特粉丝的亿万富翁称，该公司决定在该平台上锁住该报社账户是“非常不恰当”。

马斯克是在回应播客主持人恩杰蒂（Saagar Enjeti），关于监督推特政策和法律团队的加德（Vijaya Gadde）的推文，而发表上述谈话的。之后，推特平台就出现一波针对该公司首席律师加德的辱骂性推文。

按推特与马斯克达致的收购协议，马斯克可以在交易未落实期间发布关于该交易的推文，但是标准是“此类推文不贬低公司或其任何代表”。不过到目前为止，没有迹象显示推特会因为他这些批评而决定取消交易。