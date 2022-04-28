周四美市盘前显著回弹 重点谈科技巨无霸微软

今天美国股市重点：

（早报讯）●面簿母公司Meta Platforms公布的业绩让投资者兴奋，同时也对推特、苹果和亚马逊今晚即将公布的业绩充满期待，带动科技股普遍上涨。

●美国股指期货在今晚（4月28日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升60.30点或1.44％，报4244.30点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则起268.40点或2.06％，报13271.80点；道琼斯指数期货则起275.50点，报33577.40点。

●今晚开市前发布业绩的有：重机器制造商Caterpillar、近期热门的社交媒体推特（Twitter），以及比萨连锁店Domino's Pizza。

●在股市收市后出炉的业绩报告多个重量级股票，包括：受市场瞩目的亚马逊（Amazon）、科技巨头苹果（Apple）、英特尔（Intel）、PayPal，以及交易平台Robinhood。

●标准与普尔500指数在隔夜（周三）收高。微软（Microsoft）和威士（Visa）的强劲业绩报告和业绩预测，缓解了市场对全球经济增长放缓和利率上升的担忧。

●标准与普尔500指数隔夜微起8.76点，闭市报4183.96点。重量级的道琼斯指数则起61.75点，闭市报33301.93点。纳斯达克100指数则微跌0.05％或6.36点，以13003.36点收市。

●美国股市隔夜交易活动一般，交易所的总成交量有121亿股，与过去20天的117亿股平均成交量稍微多一些。

盘前交易重点：

●面簿隔夜收市后，宣布成功扭转用户下降的局势，让母公司Meta Platforms公布的盈利超越了华尔街分析师的普遍共识，推动该股股价今晚盘前大幅度上升17.35％或30.35美元，截稿时报205.30美元。

●飞机制造商波音公司（Boeing）表示，由于认证问题以及对宽体喷气式飞机的需求疲软，该公司将在2023年之前停止生产777X款型飞机，导致该公司股价隔夜下跌7.5％。今晚盘前该股稍微收回失地，起1.65美元，截稿时报156.11美元。

●福特汽车（Ford Motor）隔夜公布了比预期还好的季度业绩，并且维持对今年全年盈利的预测，还说福特汽车的强劲定价抵消了部分成本上升和通货膨胀的影响，带动福特股价在盘前交易中上涨2.09％，截稿时报15.16美元。

●电动汽车股票在盘前交易中攀升。特斯拉、Lucid、Rivian、小鹏和Nikola均上涨约3％。

●微软（Microsoft）在本周三股市收市后发布了最新的季度业绩。今天下文我们就来谈谈微软的业绩。该股今晚盘前上升3.78美元，截稿时报287.00美元。

●盘前活跃股按序：Meta Platforms、Teladoc Health、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）和Qualcomm。截稿时，除了Teladoc Health下跌以外，其他四只活跃股的股价都上升。

微软最赚钱的部门是“智能云”（Intelligent Cloud）部门，包括：Azure云端产品以及服务器等相关产品的销售。（路透社）

微软（Microsoft）

（纳斯达克证券交易所代码：MSFT）

业务全面表现强劲，微软（Microsoft）在本周二股市收市后发布的业绩，营业额和盈利双双超越了市场分析师的预测。不仅如此，管理层也对接下来业绩的预测超越市场的共识，支持微软股价在当晚盘后攀高超过4％。

微软发布的第三财季盈利是167亿3000万美元，每股盈利是2.22美元，比一年前的每股2.03美元盈利高。该公司的营业额则从去年的417亿1000万美元，增至493亿6000万美元。FactSet的数据显示，分析师平均预测是每股盈利2.19美元，营业额则是490亿美元。

其实微软股价在业绩公布后，开始时是在盘后交易下跌超过2％。但是在管理层发表更乐观的全年业绩预测后，该股就出现反弹，以小幅上涨结束交易。该股价在延长的盘后交易里再涨4.5％。

该季度也是微软十年以来，首次大幅提高它广受欢迎的Office 365套件产品的价格。这个决定带动销售额增加了超过20亿美元。其中它的“生产力和商业解决方案”部门的销售额更是从一年前的135亿5000万美元，增加到157亿9000万美元。根据FactSet，分析师之前普遍预测该部门销售额会是157亿5000万美元。

其实去年宣布的Office 365涨价行动，本来是应该在今年3月初生效的。但是微软推迟了对部分客户的涨价行动。Jefferies的分析师指出，客户可能都抢在价格上涨之前，先签署新协议来锁定较低的价格，因此给第三季度业绩很好的提振，但是这却可能影响到微软今年接下来几个月的业绩。

微软最赚钱的部门是“智能云”（Intelligent Cloud），其中包括Azure云端产品以及服务器等相关产品的销售。云端部门的营业额是190亿5000万美元，比一年前的151亿9000万美元，以及分析师平均预测的188亿9000万美元都来得高。微软说，Azure营业额增长了46％。

尽管市场担心个人电脑销售的热潮已经结束，微软的“个人电脑”部门的销售额还继续从一年前的130亿4000万美元，增加到145亿2000万美元，比分析师之前普遍预测的143亿美元还高。

微软首席财务官胡德（Amy Hood）在发布会上表示，公司预计第四财季软件销售额会达到166亿5000万美元至169亿美元。这数字比分析师估计的166亿8000万美元高，显示在接下来的季度业务不会出现任何疲软。

胡德也预测，今年第四季度营业额会介于524亿美元至532亿美元之间，而分析师的预测则是527亿5000万美元。

在Tipranks的18名分析师当中，全部分析师还是给予该股“买入”的评级，一年期限平均目标价是371.13美元。