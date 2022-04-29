拜登要求国会批准330亿美元补充资金援助乌克兰

（早报讯）美国总统拜登要求国会批准总额为330亿美元（约457亿新元）的“2022财年紧急补充资金”，大幅增加用于向乌克兰提供的安全、经济和人道援助。

路透社和新华社综合报道，拜登周四（4月28日）在白宫发表讲话，要求国会尽快批准这笔资金。此外，他将向国会提出一项综合立法提案，建议以立法形式增强美国没收俄罗斯寡头资产的执法能力，并用变卖这些资产所得资金支持乌克兰。

拜登说，美国立法者对这项综合法案的支持至关重要，称该法案将协助乌克兰自我防卫。

拜登说：“我们需要这项法案来支持乌克兰捍卫自由。这场战斗的成本并不便宜，但屈服于侵略的代价将更大。”

根据白宫发布的说明，“2022财年紧急补充资金”中204亿美元用于向乌克兰提供军事和安全援助，并支持美国与北约盟国和伙伴合作加强欧洲安全；85亿美元经济援助用于帮助乌克兰政府应对危机和提供基本服务；30亿美元用于保证全球粮食安全并为乌克兰人提供人道援助；5亿美元用于支持美国国内粮食生产，降低农民种植粮食的风险以及消费者的成本；还有一部分资金用于支持拜登政府动用《国防生产法》扩大生产制造国防设备和汽车等所需的原料。

乌克兰总统泽连斯基说，拜登对援助乌克兰的新提案是“非常重要的一步”，他向美国人民和拜登表示感谢，并希望美国国会能够尽快予以通过。