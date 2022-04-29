研究：气候暖化恐致海洋生物灭绝 引发另一场大流行病

（早报讯）美国研究员说，如果人类无法遏制温室气体排放量持续上升，到了2300年，海洋生物恐面临大规模灭绝的浩劫。

苏格兰的另一项研究则警告，气候变化将促使一些动物迁移到较凉爽的地区，它们与其他物种的首次接触将大大提高人类感染新病毒，进而引发另一场大流行病的风险。

法新社报道，分别来自华盛顿大学和普林斯顿大学的论文作者佩恩（Justin Penn）和多伊奇（Curtis Deutsch）用生态生理学模型，通过对海洋的温度和氧气水平的预测来衡量物种的物理极限，并得出一个令人震惊的结果——如果气候继续变暖，全球海洋生态系统可能会经历与二叠纪末期灭绝事件相当的大规模灭绝，也就是所谓的“大死亡”（Great Dying）。

这份报告于周四（4月28日）发布。

另据苏格兰水域专业技术中心（CREW）在周二发布的一份报告，气候变化将促使一些动物迁移到较凉爽的地区，它们与其他物种的首次接触将大大提高人类感染新病毒，进而引发另一场大流行病的风险。

目前在野生动物传播的病毒中，有至少1万种可能感染人类。

根据该报告，如果全球气温持续上升，导致这些原本大多在热带森林的动物放弃它们的原生栖息地，并在迁徙时首次接触到其他物种，到了2070年，就会出现至少1万5000起新病毒传给另一个物种的事件。

可能出现这种情况的热点包括印度、中国东部、印度尼西亚、菲律宾和欧洲一些人口中心。