马斯克卖出近40亿美元的特斯拉

（早报讯）根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的四份文件，全球首富马斯克（Elon Musk）已经出售了总额达440万股的特斯拉（Tesla）股票。按彭博社计算，这项交易总值达39亿9000万美元（约55亿3040万新元）。

马斯克是在本周二和周三执行了一系列交易，卖出上述数额的特斯拉股票的。也是特斯拉和SpaceX首席执行官的马斯克相信是为了筹集现金收购推特（Twitter），因此才抛售他的部分特斯拉股票。

呈交给SEC的文件显示，马斯克的大部分售股行动是在周二完成的。特斯拉当天的股价下跌了12％。该股在周三小幅上涨，不过当天涨幅不到1个百分点。

这些呈报的文件是在隔夜（周四晚间）公开的。在公开后，马斯克就在他的推特上写道：“今天之后没有进一步卖出特斯拉股票的计划。”

特斯拉股价在隔夜下跌了4.00美元或0.45％，闭市时报877.51。在盘后，该股继续下跌2.62％，报854.50美元。其实自本月初马斯克宣布收购推特以来，特斯拉的股价在已经在过去一个月里暴跌了超过20％。

市场认识普遍认为，马斯克收购推特需要自己承担其中的210亿美元现金部分，因此最有可能被“动用”到的就是他的特斯拉股票。也因为如此，在这个月里，特斯拉股价受到了明显的下跌压力。例如：美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）属下的基金就在隔夜卖出原本持有的1万零35股特斯拉股票，交易估计达880万美元。