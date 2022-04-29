爱彼迎员工可选择永久远程工作

（早报讯）民宿出租平台爱彼迎（Airbnb）隔夜（周四 4月28日）表示，公司属下的所有员工将能够选择永久远程工作（Work Remotely），不论是在家里、在办公室，在咖啡座，或甚至在不同国家。

根据彭博社报道，爱彼迎首席执行官切斯基（Brian Chesky）在给员工的一封电子邮件中表示，即使员工选择在生活成本较低的国家、地区工作，员工的薪酬也不会因此而改变，员工还是可以保留住原本的薪酬。

切斯基还补充说，公司也将定期举办面对面的聚会和工作会议休闲活动，让员工之间进行交流。爱彼迎的决是为了适应远程工作而进行广泛转变。

切斯基在电邮中说：“现在人们可以在世界任何地方工作了，整个工作环境已经变得更加灵活。我们在爱彼迎自己的业务里就清楚看到了这一点。在这阵子，要不是有数百万人居住在爱彼迎的名宿一面工作，我们也不能够如此迅速地从冠病疫情中恢复过来。”

今年1月，切斯基曾表示，他自己就在爱彼迎办公室以外工作了几个月。这种工作选择在疫情开始后变得越来越流行。

该公司表示，在去年7月至12月期间，在爱彼迎上预订的近一半住宿是一个月或更长时间的住宿。在过去一年中，有17万5000人使用该平台预订了三个月或更长时间的住宿。爱彼迎表示已平台添加150多项更新，包括：经过验证的Wi-Fi连接，以支持远程工作趋势。

爱彼迎股价隔夜起7.51或4.93%，闭市报159.74美元。