周五美市盘前退低 重点谈业绩欠佳的电子商务巨头亚马逊

今天重点：

（早报讯）●亚马逊隔夜公布了七年来的首个季度亏损，连带影响其他科技股票跟着下跌，美国股市主要股指期货也因此被拖低。

●美国股指期货在今晚（4月29日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌40.10点或0.94％，报4247.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则跌168.90点或1.25％，报13287.20点；道琼斯指数期货则跌183.70点，报33732.70点。

●今晚较受瞩目的业绩发布会，主要集中在开盘前，包括：药剂公司艾伯维（AbbVie）、石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）、也是石油公司的雪佛龙（Chevron）和消费品巨无霸高露洁（Colgate-Palmolive）。

●标准与普尔500指数隔夜显著上升103.54点，闭市报4287.50点。重量级的道琼斯指数则奋起614.46点，闭市报33916.39点。纳斯达克100指数也显著回弹3.48％或452.70点，以13456.06点收市。

●美国股市隔夜交易活动有开始较活跃的迹象，交易所的总成交量123亿股，比过去20天的118亿股平均成交量稍微多一些。

盘前交易重点：

●Grab和新电信（Singtel）组成的财团，以及冬海（Sea Group）带领的另一个财团，双双获得马来西亚数码银行执照，带动Grab股和冬海股票今晚盘前上升。Grab起0.09美元，截稿时报2.95美元；冬海则起4.61美元，报89.31美元。

●全球首富马斯克（Elon Musk）为了买推特（Twitter）而卖出近40亿美元的特斯拉（Tesla）股票。在消息传开后，马斯克就在他的推特上写道：“今天之后没有进一步卖出特斯拉股票的计划。”也许是因为这样，该股今晚盘前回升19.99美元，截稿时报897.50美元。

●面簿成功扭转用户下降的局面，让该母公司Meta Platforms股价隔夜飙升17.6％。不过今晚盘前整体科技股表现差强人意，该股也跟着下跌2.19美元，截稿时报203.54美元。

●电子商务巨头亚马逊公司（Amazon）在隔夜收市后发布的季度业绩报告欠佳。该公司对当前季度销售额预测也低过华尔街分析师的普遍预测，导致该股今晚盘前继续下跌8.99％或259.93美元，截稿时报2632.00美元。今天下文我们就来谈谈亚马逊的业绩。

●盘前活跃股按序：苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）、Carnival Corp和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价跌多升少。

亚马逊认为，公司第二季度的净营业额将会介于1160亿美元至1210亿美元之间。根据Refinitiv的数据，市场分析师普遍共识是1255亿美元。（路透社）

亚马逊（Amazon）

（纳斯达克证券交易所代码：AMZN）

因为被更高的仓库运营成本，以及包裹运输成本缠身，电子商务巨头亚马逊隔夜（周四）公布了令人失望的季度业绩和前景预测，导致该股在隔夜盘后交易中下跌超过9％。

冠病疫情期间，亚马逊的业务享受了长期飙升的优势，但现在全球逐渐走出疫情，亚马逊也就面临着一系列新的挑战。而其中最显著的一块就是成本压力。

亚马逊为了吸引员工而给出的更高工资，大幅度增加公司开支。最近亚马逊在纽约市的出货中心更是投票通过成立亚马逊的第一个美国工会。这个新发展让市场分析师担心，亚马逊今后的工资成本会继续上升。

亚马逊在业绩发布会上也预测，该公司在上个季度虽然提高了旗下的Prime快速运输会员的会费，但是这可能不足以为公司带进盈利。亚马逊预测，本季度该公司将损失多达10亿美元的营运盈利。季度营运盈利预料会是30亿美元，比去年同期的77亿美元少很多。

虽然如此，亚马逊的业绩还是有一丁点的亮点的，比如亚马逊网络服务。该部门的营业额增长了37％，达到184亿美元，比分析师的预测来得高。

该公司首席执行官贾西（Andy Jassy）在发布会上说，亚马逊这次终于聘请到足够的人手，满足了仓库人员配备的需求，但是他们还要在提高生产力方面继续努力。

贾西说：“这方面的努力可能还需要多一些时间才能见效，特别是现在我们还得应对持续的通胀和供应链的压力。不过，我们在客户体验方面取得了令人鼓舞的进展，包括快速送货的表现，更是进步到疫情之前的水平。”

根据亚马逊业绩报告，该公司第一季的净营业额是1164亿美元，符合分析师的预测。亚马逊的亏损额是38亿美元，每股亏损额是7.56美元。而去年同期却取得81亿美元盈利，约每股盈利15.79美元。这主要是因为亚马逊在电动汽车制造商Rivian的股份价值下降76亿美元造成的。

亚马逊也表示，他们认为公司第二季的净营业额将会介于1160亿美元至1210亿美元。根据Refinitiv的数据，市场分析师普遍共识是1255亿美元。

在Tipranks的37名分析师当中，35名分析师给予该股“买入”的评级，一名分析师给予该股“持有”的评级，一名分析师给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是4069.69美元。