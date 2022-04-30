德国就纳粹赔偿要求再对意大利提起诉讼

（早报讯）德国在联合国最高法院对意大利提起诉讼，因为罗马继续允许纳粹战争罪行的受害者向德国索赔。在早先的裁决中，这种索赔被认为违反了国际法。

德国向国际法院（ICJ）提出的申请周五（4月29日）晚在法院网站上公布，称意大利继续允许在国内法院提出赔偿要求，尽管国际法院2012年的裁决认为这侵犯了柏林根据国际法享有的豁免权。

德国说，自2012年的裁决以来，在意大利有超过25个新的赔偿要求，要求德国对第二世界大战期间的纳粹罪行所造成的损失进行赔偿。在其中许多案件中，法院已命令德国支付赔偿。为了满足两起此类案件的索赔要求，意大利法院正试图扣押德国在罗马的财产。

德国说，它现在向国际法院提起诉讼，因为意大利法院说，它将在5月25日之前决定是否强制出售这些建筑，其中一些建筑是德国文化、考古、历史和教育机构所在地。德国要求法院采取临时措施，以确保意大利在考虑更广泛的索赔案件时不会公开拍卖该财产。临时措施听证会的日期尚未确定，但预计将在未来几周内举行。

国际法院通常需要数年时间才能对案件作出最终裁决。

有关二战赔偿的争议始于2008年，当时意大利最高法院裁定，德国应向1944年在托斯卡纳（Tuscany）的奇维塔拉（Civitella）被德军杀害的203人中的九人的家属支付约100万欧元（约145万新元）；随后出现了一些类似的赔偿要求。

德国辩称，它已经在与受影响国家签订的广泛的和平和赔偿条约中对二战的不公正行为进行了赔偿，自战争以1945年纳粹政权失败而结束以来，它已支付了数十亿欧元。