巴菲特今年首季投入410亿美元增持股票

（早报讯）多年来一直“抗议”股票估值过高的投资大师巴菲特（Warren Buffett）最近终于大手笔买进股票。他执掌的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）在今年首季净投入410亿美元增持了数只股票。

这是伯克希尔哈撒韦自2008年以来净买入最多股票的一季。获巴菲特公司增持的美国上市企业包括石油公司雪佛龙（Chevron Corp）、西方石油（Occidental Petroleum）和游戏公司动视暴雪（Activision Blizzard）等。

由于投资的企业盈利下滑，伯克希尔哈撒韦首季净利同比猛挫53％，报55亿美元（约76亿新元）。营运净利则大致保持在约70亿美元。

不过公司持有的投资组合价值，由于市场疲弱而蒙受15亿8000万美元的账面亏损。

伯克希尔哈撒韦于美国时间周六（4月30日）在巴菲特的故乡——内布拉斯加州（Nebraska）的奥马哈市举办年度大会。这是公司大会自2019年以来首次以实体形式举办。除了91岁的巴菲特和98岁的老搭档芒格（Charlie Munger），重要副手阿贝尔（Greg Abel）和简恩（Ajit Jain）都出席。

在去年的大会，阿贝尔被正式确认为巴菲特的继承者，一旦后者决定引退，就由他接掌。不过在今年大会上，股东以将近六对一的比例投票通过让巴菲特继续担任公司主席兼首席执行长，也否决了委任一名独立主席取代巴菲特的议案。