股神巴菲特周六和股东五小时分享：投资、通胀、核战争看法

（早报讯）（纽约/奥马哈综合电）股神巴菲特（Warren Buffett）上周六（4月30日）在伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）的年度股东大会上透露公司的新投资，包括：增持动视暴雪（Activision Blizzard）的股份，同时还抨击华尔街的过度反应，也公开讨论通胀和核战争风险。

这次在美国内布拉斯加州奥马哈市中心举行的股东大会，也是伯克希尔哈撒韦自2019年冠病疫情爆发以来，首次举行的实体的股东大会。

许多股东都在这个周末涌至，因为股东大会的重头戏是：与91岁的主席巴菲特和98岁的副主席芒格（Charlie Munger）面对面，连续五个小时尽情提问，听听他们对市场的见解。

在会上的还有副主席格阿贝尔（Greg Abel），他会是巴菲特退下首席执行官时，接任这个位子的继承人。

根据路透社报道，巴菲特在会上表示，伯克希尔哈撒韦长期以来，都因为持有过多现金而受到一些股东的指责。但是现在公司已经把部分现金转为增持石油公司雪佛龙（Chevron）和《使命召唤》游戏制造商动视暴雪的股份，股权总共增加了近六倍，达到超过310亿美元。

伯克希尔哈撒韦还表示，因为旗下多家企业受到冠病疫情、乌克兰被入侵和通胀成本上升造成的供应链中断的影响，今年第一季度营运盈利几乎没有变化，是70亿4000万美元。

高龄的巴菲特在大会上说，在经历了过去两年没有股东出席的股东大会之后，今天能够亲自向股东发表讲话“感觉很好”。出席者还包括摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）和演员默里（Bill Murray）。

巴菲特曾在今年2月份给股东的年度信函中感叹现在缺乏投资机会。因此一名股东就询问，到底3月份市场出现了什么变化，让伯克希尔哈撒韦收购了西方石油公司（Occidental Petroleum）14.6％的股份，而且还同意以116亿美元收购保险公司Alleghany Corp。

巴菲特说这很简单。他是在阅读了一份分析师报告之后，相中了西方石油公司。而曾经领导过伯克希尔通用再保险公司业务，也是现任的Alleghany Corp首席执行官则是写信给他，让他注意到Alleghany Corp的。

巴菲特说：“市场会做一些疯狂的事情，伯克希尔哈撒韦偶尔也会有机会做点东西。这不是因为我们很聪明。我认为我们很理智。”

伯克希尔哈撒韦本季度在股票收购方面花费了510亿美元，因此现金数额缩水超过400亿美元，至目前的1060亿美元。但该集团拥有许多带进现金的资源，包括保险业务，因此巴菲特向股东保证现金储备不会“干枯”。

巴菲特说：“我们将永远拥有大量现金。它会像氧气一样，一直都在。但如果它消失几分钟，一切就结束了。”

当被问及乌克兰冲突是否会演变为核战争时，巴菲特就显得有点踌躇不定。他说，虽然世界在1962年古巴导弹危机期间曾经相当“接近”引发核战争，但现在出现核攻击的风险“非常、非常、非常低”。

他说：“世界每天都像在抛硬币。伯克希尔哈撒韦没有答案。”

巴菲特甚至还形容现在的股市有时甚至好像赌场或赌博伙伴。在华尔街的“鼓舞”下，股市在过去几年里就是以这种“非同寻常”的形态运作的。

不过巴菲特向伯克希尔哈撒韦股东保证，公司的整个运作和商业文化绝对能够在他和芒格的离职后继续存在着。他说：“伯克希尔哈撒韦是永恒的。”

在股东大会上，巴菲特和芒格和往常一样，还是咀嚼伯克希尔哈撒韦旗下的喜诗（See's）糖果，也喝着他们投资多年的可口可乐饮料。

股东们在大会上也反对要求伯克希尔哈撒韦披露更多业务详情，以及应对气候变化风险的提议，更重要的是，他们也反对了让别人以独立董事长身份取代巴菲特担任这一职务。

巴菲特自1965年以来一直掌管伯克希尔哈撒韦。Gamco Advisors董事长加贝利（Mario Gabelli），就是反对让别人取代巴菲特主席职位的股东之一。

加贝利说：“公司考虑将董事长和首席执行官两职分开是可以理解的。但是对伯克希尔哈撒韦的情况却不适合，也没有任何意义。因为坐这个位子的人已经做了50年了不起的工作。两职分开虽然好，但是不适合用在这里。”

在周六早上7点，股东大会开门之前，就已经有数千人聚集在大会场外。伯克希尔哈撒韦之前预计出席人数将比2019年的少。根据路透社报道，约有10％至15％的座位是空的。几乎所有与会者都没有戴口罩，但是所有人都需要提供冠病疫苗接种证明书。