芒格：投资中国 风险高价格低

（早报讯）由于担心会计违规、更严格的控制以及可能从美国交易所退市，许多在美国股市挂牌的中概股股价过去一年都下跌。尽管如此，伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）副主席芒格（Charlie Munger）继续是中概股的忠诚粉丝。

芒格与股神巴菲特（Warren Buffett）上周六（4月30日）在伯克希尔哈撒韦的年度股东大会上，连续五个小时接受股东的各项提问，分享了他们对市场的见解。

根据财经新闻网络Benzinga报道，芒格针对一名股东询问在中国投资的情况回应说：“中国政府让在中国投资的美国投资者感到担忧，最近几个月、近几年更是如此。”

芒格说，中概股确实受到影响，尤其是互联网股。不过，他认为，最近有关中国的评论似乎出现一些改善。他说：“我们收到一些充满希望的迹象。”

尽管存在风险，但芒格认为，市场还是有很多投资中国的好机会。他说：“我在中国投资的原因是，我能以更低的价格买到更好的公司。所以我愿意冒更多的风险，以更低的价格进入更好的公司。”

芒格认为，其他投资者可能有相反的结论，因此对中国的担忧甚至是比50年前还多。

伯克希尔哈撒韦董事长巴菲特选择在投资中国股票和威权体制的问题上保持沉默。巴菲特只说：“我没有什么要补充的。”

芒格属下的对冲基金在去年第一季度，曾在中国科技巨头阿里巴巴（Alibaba）中持仓，而且还在接下来的几个季度内提高了仓位。

不过根据今年早些时候的消息，芒格的对冲基金已经把在阿里巴巴的持仓减半，从去年底的60万2060股减至第一季度底的30万股。芒格的谈话显示他仍然看好这家中国电子商务巨头的前景，不过也承认这个投资有一定的风险。

阿里巴巴股价今年迄今已下跌19％；过去一年市值缩水超过58％。阿里巴巴股价周五闭市报97.09美元，52周区则在73.28美元至236.17美元之间波动。