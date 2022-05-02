为什么股神巴菲特买动视暴雪？

（早报讯）视频游戏开发商动视暴雪（Activision Blizzard）是股神巴菲特（Warren Buffett）的合并套利（merger arbitrage）赌注。如果动视暴雪最终同意以687亿美元的全现金交易被微软（Microsoft）收购，股神将会大大的赢一把。

在上周六（4月30日）的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）年度股东大会上，身为该公司的董事长和首席执行官的巴菲特透露，伯克希尔哈撒韦持有动视暴雪约9.5％的股份。

动视暴雪股价在4月29日闭市报75.60美元，比微软提出的每股95美元收购价还低约20％。由于动视暴雪的股票交易价格低于微软的全面收购价，巴菲特应该是看到了套利机会。

根据美国全国广播公司商业频道（CNBC），巴菲特在股东大会上对股东说：“如果这个交易成功，我们就能赚到一些钱。如果这个交易不成功，谁知道会发生什么。”

微软预料会在明年7月之前完成收购动视暴雪。该交易需要获得美国、欧盟和其他司法管辖区的监管批准才能完成。巴菲特告诉股东，他不知道监管机构会做什么，但他知道微软是有钱完成这项交易的。

微软之前公开表示，收购动视暴雪将增强它在元宇宙的发展。该公司还说，购买动视暴雪将为它提供元宇宙的构建块。

动视暴雪的股东已经在4月28日，投票批准了微软的收购交易。超过98％的股东投票赞成该交易。然而，目前动视暴雪股价仍低过微软的收购价，显示一些投资者还是怀疑该交易能否顺利完成。

华尔街的其他市场人士似乎对动视暴雪股票则持谨慎乐观的态度。在Tipranks的九名分析师当中，六名分析师给予该股“买入”的评级，三名分析师给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是95.56美元。该股价今年迄今已上涨12.13％，上周五闭市报75.60美元，意味着当前水平有26.4％的上涨潜力。

而因为股神巴菲特在股东大会上提及增持动视暴雪股份之事，让投资者再次注意到动视暴雪。该股今晚盘前也上升2.04美元，截稿时报77.64美元。