周一美市盘前回弹 重点谈调高售价的麦当劳

今天重点：

本周美国华尔街投资者焦点大都放在联储局于本周二和周三的会议。市场分析师普遍认为，联储局会在此会议决定加息50个基点以对抗飙升的通胀。

美国股指期货在今晚（5月2日）7时截稿时普遍上升，标准与普尔500指数期货上升16.60点或0.40％，报4148.50点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则起65.70点或0.51％，报12920.50点；道琼斯指数期货则起123.60点，报33100.80点。

亚马逊发布黯淡的季度报告，让美国华尔街股市上周五经历了2020年以来的最大单日跌幅。标准与普尔500指数上周五下跌155.57点，闭市报4131.93点。重量级的道琼斯指数则猛挫939.18点，闭市报32977.21点。纳斯达克100指数也显著下跌4.47％或601.25点，以12854.80点收市。

纳斯达克指数在今年4月份总共下跌约13％，是2008年全球金融危机以来，表现最差的月份。

美国股市隔夜交易活动有开始较活跃的迹象，交易所的总成交量有124亿股，与过去20天的118亿股平均成交量稍微多一些。

盘前交易重点：

石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）因业务撤出俄罗斯，而做了34亿美元的减值（Writedown）准备，导致股价上周五下跌2.24％。今晚盘前该股继续下跌0.59美元，截稿时报84.66美元。

穆迪（Moody's）将在今晚盘前发布业绩。市场预计该公司季度每股盈利会是2.90美元，营业额则是15亿1000万美元。穆迪股价在盘前交易中上涨2.06％至截稿时的323.00美元。

因为被上涨的成本拖累，亚马逊（Amazon）股价上周五重挫14.05％，创下2006年以来最大单日跌幅，现在已经接近两年以来的低点。该股今晚盘前再继续偏低0.68美元，截稿时报2484.95美元。

股神巴菲特（Warren Buffett）上周六在伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）的年度股东大会上，提及增持动视暴雪（Activision Blizzard）股份之事，让投资者再次注意到动视暴雪。该股今晚盘前上升1.89美元，截稿时报77.49美元。

上周有太多重量级公司发布业绩，无法全部谈完。今天下文我们就继续看看上周发布业绩的快餐巨无霸麦当劳（McDonald’s）。该股今晚盘前起0.91美元，截稿时报250.07美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、超微（Advanced Micro Devices）和Palantir Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

麦当劳预计今年会在全球新增1700至1800个新分店，进一步扩大业务版图。（路透社）

麦当劳（McDonald’s）（纽约证券交易所代码：MCD）

（早报讯）麦当劳这个大人、小孩都熟悉的快餐品牌相信不必多介绍。许多人甚至最近可能都还光顾过这个快餐店。但是，在点餐时，消费者是否发现麦当劳的价格已经上调了呢？

就是因为麦当劳调高零售价，再加上海外销售增长的双双推动下，快餐巨头麦当劳上周发布的第一季度盈利和营业额，双双都超越了分析师的预测。

根据麦当劳的业绩报告，它的第一季度调整后的每股盈利是2.28美元，不论是与去年同期的1.92美元，或是市场分析师普遍预测的每股2.17美元比较都是更为出色。

麦当劳的营业额则是56亿7000万美元，同比增长11％，比市场预测的55亿7000万美元也来得高。麦当劳也相信，分店净增长数量能让今年销售额增长率增加1.5％。该公司也预测今年的营运盈利率将在40％的中低水平范围内。

麦当劳除了在第一季度把美国市场的产品售价上调约8％之外，该公司也预计今年会在全球新增1700至1800个新分店，进一步扩大业务版图。麦当劳计划在美国和国际市场开设400至500家直属分店，其余的1300多个地点则属于许可证和附属公司分店。

麦当劳的第一季度业绩报告，也把乌克兰和俄罗斯的业务暂停的成本计算在内。这笔支出数额达1亿2700万美元，包括：2700万美元支付在俄罗斯和乌克兰的租赁、员工工资和供应商，以及另外1亿美元是供应链中的库存损坏的成本。该公司表示，这些成本拖累每股盈利下降0.13美元。

麦当劳还表示，该公司也已预留5亿美元或每股0.67美元，准备用在国际税务问题相关的潜在和解事项。不过麦当劳对此没有进一步透露更多细节。

该公司首席执行官肯普钦斯基（Chris Kempczinski）表示，这场俄乌冲突尚未影响到欧洲及其他地区的消费者行为。不过迹象显示，一些低收入的美国消费者好像已经开始减少开支，或是购买更便宜的产品了。

在Tipranks的25名分析师当中，21名分析师给予该股“买入”的评级，四名分析师给予该股“持有”的评级，一年期限平均目标价是282.88美元。