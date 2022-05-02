日本与泰国达成防务协议

（早报讯）日本和泰国领导人周一（5月2日）宣布了一项新的防务协议，并计划提升两国的经济关系。

路透社报道，该协议将促进日本向泰国转让国防硬件和技术，但没有进一步透露细节。泰国首相巴育在与日本首相岸田文雄联合表发的声明中说：“这（协议）将有助于提升国家防务，同时为日本的投资提供支持，这对泰国来说是一个重要目标。”

岸田文雄于5月1日抵达泰国，对泰国展开为期两天的正式访问。这是岸田文雄结束东南亚三国之行的最后一站，他此前访问了印度尼西亚和越南。当地时间2日下午4时，岸田文雄一行抵达泰国首相府，之后与首相巴育举行正式会谈。

巴育说，两人讨论了供应链的改进以及与泰国最大的投资国日本起草五年期经济伙伴关系的问题。数十年来，东南亚一直是日本的一个重要地区，日本一些最大的企业进驻东南亚，从基础设施、工程和工业区到汽车和电子产品的制造都有。

作为亚洲唯一的七国集团（G7）成员的领导人，岸田文雄在东南亚之行中讨论了俄罗斯入侵乌克兰的问题。在东南亚国家中，只有新加坡加入对俄罗斯的制裁，但九个东南亚国家在3月份支持了一项谴责入侵的联合国决议，岸田文雄就泰国的支持向巴育表示感谢。

岸田文雄说：“我同意首相巴育的意见，在任何地区，都不应该容忍侵犯主权和领土完整的行为，或者用武力单方面改变现状的行为。”

日本内阁公共事务秘书四方敬之周一告诉媒体，东京将提供500亿日元（约5.32亿新元）贷款，支持泰国缓解冠病疫情。