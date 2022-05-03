研究：新西兰海平面速升快过预估

（早报讯）一项长达五年的研究显示，由于全球海平面上升和新西兰地面沉降的双重作用，新西兰海平面上升速度比预估的来得快。

新华社报道，这个由新西兰政府资助、30名科学家进行的项目“新西兰海平面上升”周一（5月2日）发布数据称，到2100年，全球海平面可能平均上升约0.6米。而新西兰大部分地区由于同时存在明显的地面沉降，同期海平面上升可能在1米以上。

“新西兰海平面上升”旨在监测气候变化，记录海平面上升数据并分析原因，为政府未来环境战略和城镇规划提供参考。项目负责人、惠灵顿维多利亚大学科学家蒂姆·奈什说：“新西兰海平面每年上升约3.5毫米。同时，地面沉降值也达到同样幅度。”

另一名项目科学家理查德·利维教授则指出，海平面上升0.3米是新西兰很多海岸承受洪涝灾害的红线。一旦超过这一红线，“百年不遇暴风雨带来的灾害可能将变成每年都要遭遇的事情”。

或在2040年明显影响

奈什说，海平面加速上升带来的直接影响是，新西兰首都惠灵顿和最大城市奥克兰最快可能在2040年受到明显影响，许多近海低洼地的建筑和公路可能淹没。届时，惠灵顿市中心海边商业区、奥克兰游艇码头等新西兰人熟悉的近海地标将遭受直接威胁，甚至不得不放弃。

奈什认为，从现实角度看，未来城镇规划和房产开发需要考虑海平面上升因素。事实上，新西兰政府已经开始考虑“有计划撤退”方案，即放弃高风险近海岸土地。