法国民众囤货 超市出现大缺货

（早报讯）法国超市一些基本食品大范围缺货，甚至断供。法媒称，这一现象反映了多种紧张局势，包括消费者的担忧和抢购、国际冲突持续、生产成本上升，乃至在当前高通胀背景下艰难的贸易谈判。

海外网5月3日引述法国BFM电视台的报道说，无论是食用油、面粉还是意大利面，现在都出现短缺迹象，这令法国家庭困扰。尼尔森研究所（NielsenIQ）指出，自3月初以来，一些基本食品供应持续下降。目前法国超市缺货最严重的是食用油，其次是冷冻马铃薯、面粉、意大利面和鸡蛋。根据尼尔森研究所的数据，自2022年初以来，3.1%的食品一度出现短缺，平均缺货时间为四天，其中60%是杂货和生鲜产品。

造成食用油、面粉缺货的主要原因是消费者进行预防性采购。由于担心国际冲突会压低葵花籽油和小麦库存，法国消费者提前加大采购量，而分销商的供应链没有跟上。法媒称，但这并非缺货的唯一原因。例如在鸡蛋方面，法国暴发禽流感以及饲料价格提高，这些也加剧了供应紧张形势。

法国国家食品工业协会（ANIA）主席菲利普·安德烈解释说，鸡蛋70%的成本在于饲料，而当前的国际冲突导致鸡饲料供应紧张和价格上涨。他补充说，这种情况也适用于“肉类产品”，尤其是家禽、猪和牛的饲料价格飙升。

法国农业生产者全国工会联合会（FSNEA）主席克里斯蒂安·朗贝尔解释说，“现在我们以每公斤1.9欧元（2.77新元）的价格卖猪，这比1月份的每公斤1.4欧元有所上升，但随着成本的增加，我们正在赔钱，价格上涨是必要的。”