合法堕胎恐成历史 美大法官私下推翻“罗诉韦德案”

（早报讯）据美国政治新闻网站”Politico”引述的一份外泄草案，美国最高法院已私下表决推翻1973年通过的“罗诉韦德案”（Roe v. Wade）裁决，这是一项在美国全国范围内使堕胎合法化且具有里程碑意义的判决。

法新社报道，“Politico”周一（5月2日）引述这份草案说，大法官阿利托（Samuel Alito）撰写的”多数意见书”草案获得五位共和党籍总统提名的大法官投票通过，并已于2月10日交法庭传阅。该意见书驳斥1973年法院针对”罗诉韦德案”的判决，该裁决承认妇女的堕胎权应受宪法保护。

此外，该意见书也驳斥1992年的”计划生育联盟诉卡西案”（Planned Parenthood v.Casey）该案的裁决允许妇女堕胎，直到能在孕妇体外看得出胎儿的存在为止，那通常在妊娠期的22到24周左右。

报道援引98页的意见书说，“罗诉韦德案”的裁决“从一开始就大错特错”。”意见书指该判决不但没有解决堕胎问题，反而激起争论并加深分歧。

报道说，“Politico”是从一位熟悉密西西比州法院诉讼程序的人士那里收到一份意见书草案的副本，长达98页的意见书包括31页的州堕胎法历史附录。

目前美国几个共和党领导的州已经通过极具限制力的堕胎法，并期待最高法院作出这样的裁决。