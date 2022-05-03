美前防长出书揭 特朗普曾要他朝示威者腿部开枪

（早报讯）前美国国防部长埃斯珀在他的新书摘录中揭露，前总统特朗普2020年见白宫外聚集大批示威者，愤怒之下直接问他：“你不能直接开枪吗？”

埃斯珀（Mark Esper）周一（5月2日）发布的书摘写道，他当时坐在椭圆形办公室内，见“总统面红耳赤，大声抱怨华府有示威者”。民众是抗议警察杀害一名非裔男子。

法新社报道，美国新闻网站Axios引述埃斯珀的摘录说，特朗普当时说：“你就不能开枪打他们吗？就瞄准腿还是什么部位的？”埃斯珀的书将在5月10日出版。

那场示威是抗议非裔男子弗洛伊德（George Floyd）2020年5月遭明尼苏达州员警压颈致死。多地抗议活动，示威者和安全部队爆发冲突。

记者班德（Michael Bender）在先前的著作中引述消息人士说，美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）和特朗普因动用军方一事争吵。班德在书中写道，特朗普说：“打他们的腿，或是脚…对他们狠一点！”

美国公园警察与国民卫队动用催泪弹和闪光弹驱离白宫外的示威人群。埃斯珀当时公开反对援引暴乱法（Insurrection Act），这是一条有200年历史但鲜少动用的法律，它允许军队在美国境内部署。据说埃斯珀因此惹恼特朗普，以致2020年11月遭革职。