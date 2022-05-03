向亲友借钱度日的美国成年人增多

（早报讯）美国人口统计局近日公布的一项调查结果显示，从家人和朋友那里借钱的美国人比一年前更多。

据国会山报网站周一（5月2日）报道，根据人口普查局的家庭调查，2560万美国成年人不得不依靠向亲友借钱度日，这一数字高于前一年同时期的1910万人。

14%的千禧一代受访者（20世纪80年代初至90年代末出生的人）在调查中表示向家人和朋友借钱，比2021年4月增加了3%。11%的X时代（1964年至1980年出生的人）受访者表示向家人和朋友借钱，婴儿潮一代受访者则有8%。

调查显示，美国黑人最可能向亲朋好友借钱，17%的非裔受访者表示曾向家人和朋友借钱，比去年同期增加6%。15.5%的西班牙裔受访者、7.4%的白人受访者以及7%的亚裔受访者表示，他们曾向亲朋好友借钱。

另外，在屋价上涨最快的地区，向亲朋好友借钱的人数比率也更大，加利福尼亚州河滨市和亚特兰大借贷者比率分别上升至16.6%、14. 9%，均较前一年基本翻番。这两个城市均为美国过去几个月通胀率最高的城市群之一。

根据消费金融服务公司Bankrate在1月19日发布的一份针对1000多名美国成年人的调查，约44%的美国人说，他们可以在不使用信用卡或借钱的情况下拿出1000美元应急开支。更多的美国人现在能够负担1000美元（约1385新元）的应急开支，但对于大多数美国家庭来说，这一目标仍然遥不可及。